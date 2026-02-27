Los Márquez, confiados antes del inicio de temporada

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez (Ducati), afronta con optimismo el Gran Premio de Tailandia, primera cita del Mundial 2026, y dejó claro que “si llevas la Ducati roja el objetivo es luchar por el campeonato”. El nueve veces campeón destacó la mejora técnica en pretemporada, especialmente en los últimos test en Tailandia: “Comenzamos a dar buenos pasos en la dirección que quería y a sentirme mejor”, dijo. No obstante, admitió que su recuperación tras la lesión que le hizo perderse el final de 2025 complicó el invierno, por lo que “ha sido una pretemporada más difícil para ser precisos en los comentarios”.

Por su parte, Álex Márquez (Ducati) calificó de “increíble” 2025, cuando fue subcampeón, aunque ambiciona más. “Repetir sería un grandísimo año, pero queremos algo más. Dependerá de nosotros”, afirmó. El de Cervera apuesta por mantener la mentalidad de “carrera a carrera” y subraya que “la regularidad será la clave” en un calendario de 22 pruebas. Además, se siente “más preparado” gracias a la experiencia y a una pretemporada positiva.