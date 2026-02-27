Parón total del fútbol sala por la agresión a un árbitro

Publicado por Agències REDACCIÓN Creado: Actualizado:

La Federación Catalana de Fútbol (FCF) comunicó ayer la decisión de suspender todos los partidos de fútbol sala en Catalunya, previstos para este fin de semana, como respuesta a la agresión a un árbitro durante un partido entre los equipos juveniles del Canet FS y la CFS La Unión de Santa Coloma de Gramenet del pasado sábado.

La decisión del ente federativo se tomó el miércoles casi a la medianoche después de que el colectivo arbitral anunciara una huelga en señal de protesta, debido a la agresión sufrida por su compañero. La medida, de alcance global en todas las competiciones de ámbito catalán y en las estatales que tuvieran colegiado de Catalunya, obligará a suspender 130 partidos con equipos leridanos de todas las categorías.

De hecho, el único equipo leridano que tiene previsto jugar su partido este fin de semana es el Cerezo Futsal Lleida, de Segunda B, ya que juega a domicilio contra el Futsal IBI de Alicante y los árbitros designados serán del comité valenciano. Los otros dos equipos de la provincia que compiten en categorías estatales, el Autoescola Urgell Linyola, de Segunda División femenina, y el equipo juvenil masculino del Maristes, que compite en Nacional –la máxima categoría–, tampoco jugarán, ya que actuaban como locales y la huelga arbitral impide la celebración del partido. El equipo del Pla d’Urgell se enfrentaba el sábado al Ripollet (17.30) y el Maristes afrontaba otro duelo catalán frente al Manresa (18.00), pero la Federación Española ya notificó la suspensión de ambos encuentros.

Cabe resaltar que ante la huelga arbitral anunciada, la Federación Catalana tomó la iniciativa en la suspensión de la jornada. “La FCF y el colectivo arbitral han escenificado su unidad firme contra la violencia y convocan una huelga para este próximo fin de semana en los partidos de fútbol sala que tengan designación arbitral catalana”, rezó el comunicado del ente federativo. La federación señaló, además, que ha estado “en contacto permanente” con el árbitro afectado, “ofreciéndole el apoyo necesario, tanto a nivel personal como institucional, y apoyando al colectivo arbitral”.