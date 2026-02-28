Albert Hermoso abre la temporada con 2 podios

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Albert Hermoso arrancó este fin de semana la temporada con dos segundos puestos en el primer concurso completo internacional del año, celebrado en Mata don Duque (Portugal). En el concurso de cuatro estrellas corto, el jinete de Os de Balaguer logró una gran remontada a lomos de la yegua Coca AA, que hacía su debut internacional. Después de una buena actuación en la doma, que lo situaba en cuarta posición, dos faltas en el concurso de salto le hacían bajar hasta el último lugar. Sin embargo, un excelente recorrido de cross, sin penalizaciones y dentro de tiempo le permitieron remontar hasta la segunda posición final. En el concurso de dos estrellas corto, Hermoso, ahora sobre Italia Jolly Jumper, también debutante, completó otra remontada. Comenzó octavo en la doma, subió al cuarto puesto en el salto y acabó segundo tras un gran cross.