Bezzecchi reina en los libres oficiales y Márquez, segundo

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) mandó ayer un claro aviso a todos sus rivales en la práctica oficial del Gran Premio de Tailandia de MotoGP que se disputó en el circuito de Buriram, al establecer un nuevo récord absoluto. El transalpino rodó en 1:28.526, un registro con el que batía el récord de la ‘pole position’ de 2024 que estableció su compatriota Francesco ‘Pecco’ Bagnaia en 1:28.700, y también el que logró hace una semana en los ‘test’ realizados en este mismo circuito, cuando marcó un 1:28.700. A pesar de no sentirse ‘cómodo’ en ningún momento, el vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), acabó en la segunda posición, a cuatro décimas de Bezzecchi, con 1:28.947.

Desde los primeros instantes de la práctica oficial Bezzecchi ya dejó claro que era uno de los favoritos a ser el más veloz al rodar en 1:29.192, que ya era más rápido que el tiempo matinal que él mismo firmó (1:29.346). Tras su estela se colocó en primera instancia Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que luego sería superado por el italiano Fabio di Giannantonio, que se aprovechó de un bajón de Marc para superarlo. El vigente campeón no estaba cómodo y llegó a descender hasta la duodécima plaza, justo cuando el cielo sobre Buriram comenzaba a oscurecerse y amenazaba lluvia, lo que podía sorprender a más de un piloto a la hora de lograr el pase a la segunda clasificación directa.

Por ese motivo, Marc Márquez se apresuró a salir de su taller para intentar una vuelta rápida que le garantizase una posición en la segunda clasificación. Comenzó marcando parciales de vuelta rápida en el primero, pero en el tercero se ‘coló’ en la frenada y tuvo que abortar ese primer intento. Pero el campeón no desistió en su empeño y, en el decimoctavo giro, con un tiempo de 1:29.521, consiguió ascender hasta la cuarta posición, por detrás de Acosta y por delante de su hermano Àlex. Faltaban aún 20 minutos de sesión y el piloto de Cervera aún mejoraría su registro para acabar la jornada segundo, a 4 décimas de un inalcanzable Bezzecchi, mientras que Àlex finalizaba sexto, a casi un segundo del italiano.