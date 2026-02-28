Doblete histórico en Europa de goleadores leridanos

Publicado por P.OSORIO/M.PASCUAL Creado: Actualizado:

Por primera vez en la historia, dos jugadores nacidos en la provincia de Lleida anotaron un gol el mismo día en una competición europea. Los protagonistas fueron Omar Janneh (Lleida, 2006), que marcó ante el Sigma Olomuc, y Jesús Imaz (Lleida, 1990), que hizo lo propio ante la Fiorentina. Ambos tantos llegaron en el play off de la Conference League y ninguno sirvió para que sus equipos —el Laussanne Sports y Jagiellonia Bialystok, respectivamente— consiguieran clasificarse.

Europa volvió a vibrar con dos goles leridanos en una misma jornada diecisiete años después de la última vez, cuando Bojan y Joan Capdevila hicieron lo propio, en días distintos, durante la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League en 2009. El de Linyola anotó un doblete en el triunfo del Barça por 0-5 ante el Basel, mientras que el de Tàrrega marcó un tanto en el triunfo del Villarreal ante el Aalborg danés (6-3).

Por su parte, Omar Janneh se estrenó como goleador en una competición europea. El del Segrià anotó el 1-1 ante el Sigma Olomuc checo en un partido que el Laussanne terminó perdiendo por 1-2 y certificó su eliminación (2-3). Aun así, el canterano del Atlètic Segre, que llegó al equipo suizo el pasado mes de enero procedente del Atlético de Madrid, está firmando una gran temporada y ya lleva 5 goles y 2 asistencias en tan solo 9 partidos.

A su vez, Jesús Imaz, máximo goleador leridano en competiciones europeas con 13 goles, se convirtió en el jugador más veterano en marcar en Europa. Con 35 años y 5 meses superó a Genís Soldevila (Balaguer, 1987). El de Lleida cerró la victoria del Jagiellonia ante la Fiorentina (2-4) en el minuto 118. Sin embargo, el 0-3 de la ida a favor de los italianos dejó fuera al equipo polaco de la Conference League. Igual que Janneh, Imaz sigue brillando lejos de casa. El exjugador del Lleida Esportiu, que es el máximo goleador en la historia del Jagiellonia (109) y el segundo extranjero con más goles en la historia de la Liga polaca (107), lleva 16 tantos y 9 asistencias en 35 partidos. Además, tiene a su equipo líder e intentará revalidar el título de Liga, que ya ganó en 2024.