El Vila-sana visita al Trissino para certificar la primera plaza del grupo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El CP Vila-sana se medirá hoy (20.30) al Hockey Trissino italiano a domicilio en un partido clave para que pueda certificar la primera plaza del grupo A de la Champions League femenina. Las del Pla d'Urgell llegan al partido primeras con 12 puntos, los mismos que el Telecable, que es segundo. El Vila-sana le tiene el 'gol average' ganado al conjunto de Gijón, que fue su último rival en la OK Liga en un partido que terminó con triunfo leridano (2-6) y si no comete ningún error, asegurará la primera plaza. Este es el objetivo principal del equipo que, según apuntó su entrenador en la previa, Lluís Rodero, “tiene la obligación de competir en cada partido y luchar por la primera posición”.

Se medirán al Trissino, que es último de su grupo y aún no ha ganado ningún partido europeo en la presente campaña. Aun así, Rodero no se fía y aseguró que “afrontamos el duelo con mucho respeto, ya que tendrán la motivación de querer puntuar”.

Por su parte, el Pons Lleida visita hoy (20.00) a un Cerdanyola renovado, en el que Raúl Castillo, sustituto del exentrenador Jordi Mir, se estrenará en el banquillo del conjunto del Vallés Occidental. Los leridanos, que vienen de ganar al Shum (3-2) y llevan cuatro jornadas sin perder, llegarán al duelo en octava posición con 25 puntos. En cambio, su rival llega necesitado de puntos tras encadenar cinco derrotas que le han dejado en duodécima posición, a dos puntos de la salvación.

El conjunto leridano sigue inmerso en su pelea por el play off y su técnico, Edu Amat, remarcó en la previa del partido que “hay un bloque de tres partidos (Shum, Cerdanyola y Ribas) en los que es clave sumar los nueve puntos”.