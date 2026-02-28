El Hiopos Lleida ata a otro base para el futuro

El Hiopos Lleida, que ayer hizo oficial el fichaje del base barcelonés Dani Garcia, que llega en calidad de cedido por el UCAM Murcia hasta final de temporada, tiene ya atado a otro base, en este caso para la próxima campaña. Se trata del también barcelonés Adrià Rodríguez, de 22 años y 1,94 metros de altura que actualmente está jugando en los Washington Cougars de la NCAA.

El club, que según apuntaba ayer @lclemente_23 tiene muy avanzadas las negociaciones, llevaba desde antes del verano pasado siguiendo al jugador de Sant Just Desvern, en aquel momento enrolado en el Lucentum Alicante de la LEB Oro. Entonces no se pudo concretar el fichaje porque el barcelonés, formado en la cantera del Cornellà y del Barça, decidió probar suerte en la Liga universitaria estadounidense, donde está promediando 3,5 puntos, 3,3 asistencias y 3,4 rebotes tras 30 partidos disputados.

Según ha podido saber este diario, ambas partes han llegado ya a un acuerdo verbal, pero la firma del contrato, que le ligará para las dos o tres próximas temporadas, no se podrá firmar hasta que concluya el curso en Estados Unidos. Internacional en las categorías inferiores de la selección española, Rodríguez ha militado en el Barça (EBA), Narrava (LEB Plata) y Alicante (LEB Oro).

Por su parte, Dani Garcia, de 28 años, se desplazó ayer a Lleida para pasar la protocolaria revisión médica antes de firmar el contrato de cesión hasta el final de la presente campaña, aunque con una opción de traspaso si el Murcia decide prescindir de sus servicios. El barcelonés regresó ayer mismo a Murcia por temas personales y está previsto que ya se entre con el Hiopos el próximo lunes.

Paulí y Oriola ganan con España y Golomán cae con Hungría

Los dos jugadores del Hiopos que participan en esta segunda Ventana FIBA tuvieron suerte dispar ayer. Mientras Paulí logró la victoria con España, que pasó por encima de Ucrania (66-86), la Hungría de Golomán cayó ‘in extremis’ ante a Francia (71-74). El gerundense aportó 7 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias, y el magiar 7 tantos y 6 capturas. Con España también jugó el tarraguense Pierre Oriola, que logró 8 puntos y 5 rebotes.