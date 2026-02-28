Sorteo asequible del FC Barcelona en la Champions

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona disputará los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Newcastle, después de evitar en el sorteo el cruce con el Paris Saint-Germain. En el mismo lado del cuadro, en el que no hay ningún otro campeón de la Champions, el Atlético de Madrid también esquivó al Liverpool y se jugará el pase a cuartos ante el Tottenham, mientras que Real Madrid y el Manchester City repetirán lo que ya es otro clásico continental, ya que será la quinta temporada seguida en la que se enfrentan.

El sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), con la mano inocente de Ivan Rakitic, exjugador del Barcelona –con el que ganó la Champions 2015–, deparó ese triple duelo entre LaLiga y la Premier, además de la repetición de la final del Mundial de Clubes de 2025 entre el PSG y el Chelsea, resuelta del lado inglés en Nueva York.

El cuadro también confirmó que no podrá haber un Real Madrid-Barça ni un derbi madrileño hasta la final, el 30 de agosto en el Puskas Arena, aunque sí podría darse un duelo de cuartos entre azulgranas y rojiblancos. Los blancos van por la parte plata del cuadro, como la define la UEFA, y el Barça y el Atlético por la azul.

El sorteig de la Champions.INFOGRÁFIKA DISEÑO Y COMUNICACIÓN

Para el Barcelona que dirige Hansi Flick, la amenaza del PSG desapareció en el sorteo y quedó emparejado con un rival menos exigente que el vigente campeón, al que ya derrotó a domicilio (1-2) en la primera jornada de la fase Liga. Cuatro victorias y una sola derrota refuerzan el papel de favorito de los azulgranas. Jugarán la ida en Inglaterra el martes 10 de marzo y la vuelta en el Camp Nou, el miércoles 18.

El Newcastle, que alcanzó los octavos tras un play off asequible ante el Qarabag azerí, fue duodécimo en la primera fase con 14 puntos, solo dos menos que el Barcelona. En la Premier League ocupa la undécima plaza, a 25 puntos del liderato del Arsenal, que se enfrentará al Bayer Leverkusen en los octavos de final europeos.

El rival del ganador de esta última eliminatoria será el equipo que supere el cruce entre Bodo/Glimt y Sporting de Portugal, que completa el bando del cuadro en el que está el Barça, a priori el de menor dificultad.

En el otro, además del Real Madrid-Manchester City, se disputarán el Galatasaray-Liverpool, el PSG-Chelsea y el Atalanta-Bayern de Múnich, con muchos de los aspirantes a levantar la ‘orejona’ en Budapest.

Tras recuperar el primer puesto la pasada jornada aprovechando el pinchazo del Real Madrid ante Osasuna, el Barça afronta el doble reto de ganar al tercer clasificado en el Spotify Camp Nou dando un paso adelante en su juego antes de afrontar, el martes, la vuelta de semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid.

Si quiere jugar por segundo año consecutivo la final de la competición del KO, el defensor del título tendrá la difícil misión de remontar un 4-0 en contra. “Difícil, pero no imposible”, insistió Flick en una semana en la que conoció la baja por lesión de Frenkie de Jong durante un mes y medio.

“Tenemos calidad, distintas opciones con las que funcionar. Yo no miro a los que no pueden jugar, sino a los que sí; no quiero hablar demasiado de los lesionados para no buscar excusas”, afirmó el alemán sobre la ausencia del neerlandés, aunque alabó que “su calidad es difícil de sustituir”.

Además, señaló que “queremos mostrar nuestra mejor versión” ante un Villarreal que encadena dos victorias y recordó que “el partido de la primera vuelta lo ganamos con suerte (0-2), tuvieron muchas oportunidades”.

