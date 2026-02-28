Sorteo asequible del FC Barcelona en la Champions
Evita al PSG en los octavos de la competición y se medirá al Newcastle, en un bando del cuadro sin ningún otro campeón europeo. Madrid y Manchester City volverán a verse las caras
El FC Barcelona disputará los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Newcastle, después de evitar en el sorteo el cruce con el Paris Saint-Germain. En el mismo lado del cuadro, en el que no hay ningún otro campeón de la Champions, el Atlético de Madrid también esquivó al Liverpool y se jugará el pase a cuartos ante el Tottenham, mientras que Real Madrid y el Manchester City repetirán lo que ya es otro clásico continental, ya que será la quinta temporada seguida en la que se enfrentan.
El sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), con la mano inocente de Ivan Rakitic, exjugador del Barcelona –con el que ganó la Champions 2015–, deparó ese triple duelo entre LaLiga y la Premier, además de la repetición de la final del Mundial de Clubes de 2025 entre el PSG y el Chelsea, resuelta del lado inglés en Nueva York.
El cuadro también confirmó que no podrá haber un Real Madrid-Barça ni un derbi madrileño hasta la final, el 30 de agosto en el Puskas Arena, aunque sí podría darse un duelo de cuartos entre azulgranas y rojiblancos. Los blancos van por la parte plata del cuadro, como la define la UEFA, y el Barça y el Atlético por la azul.
Para el Barcelona que dirige Hansi Flick, la amenaza del PSG desapareció en el sorteo y quedó emparejado con un rival menos exigente que el vigente campeón, al que ya derrotó a domicilio (1-2) en la primera jornada de la fase Liga. Cuatro victorias y una sola derrota refuerzan el papel de favorito de los azulgranas. Jugarán la ida en Inglaterra el martes 10 de marzo y la vuelta en el Camp Nou, el miércoles 18.
El Newcastle, que alcanzó los octavos tras un play off asequible ante el Qarabag azerí, fue duodécimo en la primera fase con 14 puntos, solo dos menos que el Barcelona. En la Premier League ocupa la undécima plaza, a 25 puntos del liderato del Arsenal, que se enfrentará al Bayer Leverkusen en los octavos de final europeos.
El rival del ganador de esta última eliminatoria será el equipo que supere el cruce entre Bodo/Glimt y Sporting de Portugal, que completa el bando del cuadro en el que está el Barça, a priori el de menor dificultad.
En el otro, además del Real Madrid-Manchester City, se disputarán el Galatasaray-Liverpool, el PSG-Chelsea y el Atalanta-Bayern de Múnich, con muchos de los aspirantes a levantar la ‘orejona’ en Budapest.
Tras recuperar el primer puesto la pasada jornada aprovechando el pinchazo del Real Madrid ante Osasuna, el Barça afronta el doble reto de ganar al tercer clasificado en el Spotify Camp Nou dando un paso adelante en su juego antes de afrontar, el martes, la vuelta de semifinales de Copa ante el Atlético de Madrid.
Si quiere jugar por segundo año consecutivo la final de la competición del KO, el defensor del título tendrá la difícil misión de remontar un 4-0 en contra. “Difícil, pero no imposible”, insistió Flick en una semana en la que conoció la baja por lesión de Frenkie de Jong durante un mes y medio.
“Tenemos calidad, distintas opciones con las que funcionar. Yo no miro a los que no pueden jugar, sino a los que sí; no quiero hablar demasiado de los lesionados para no buscar excusas”, afirmó el alemán sobre la ausencia del neerlandés, aunque alabó que “su calidad es difícil de sustituir”.
Además, señaló que “queremos mostrar nuestra mejor versión” ante un Villarreal que encadena dos victorias y recordó que “el partido de la primera vuelta lo ganamos con suerte (0-2), tuvieron muchas oportunidades”.
Los apuntes
- El Barça quiere un triunfo ante el Villarreal en el centenario de Flick: El Barça, líder de La Liga, quiere celebrar hoy (16.15) con un triunfo los 100 partidos del técnico Hansi Flick en el banquillo azulgrana ante un rival, el Villarreal de Marcelino García Toral, que encadena dos victorias como visitante contra el conjunto de Flick, que reconoció que “es un honor entrenar al Barça” y se mostró abierto a renovar.
- Se mantiene el partido el día de elecciones: Las fechas de la eliminatoria ante el Newcastle permiten que el Barça-Sevilla se mantenga el día de las elecciones, el domingo 15 de marzo (16.15). Sin embargo, el partido anterior, en San Mamés ante el Athletic Club pasará del domingo 8 (16.15) al sábado 7, a las 21.00.
- El Barça, líder europeo en venta de camisetas: Según un estudio de la UEFA, el Barça lideró en 2025 el ranking de facturación por la venta de camisetas y merchandising a nivel europeo, con 277 millones de euros en ingressos, por encima del Real Madrid (231).
- Benfica suspende a 5 socios por racismo: El Benfica ha suspendido a cinco socios por comportamiento racista durante el partido contra el Real Madrid, cuando Vinícius acusó a Gianluca Prestianni de llamarle “mono”.
- Betis-Panathinaikos y Celta-Lyon en octavos: El Betis y el Celta se enfrentarán al Panathinaikos y al Olympique de Lyon, respectivamente, en los octavos de final de la Europa League, mientras que el Samsunspor turco será el rival del Rayo en la Conference.
- Flick admite el nuevo castigo por llegar tarde: Flick admitió ayer en rueda de prensa que, a propuesta de los capitanes, cambió el castigo de no jugar de inicio si un jugador llegaba tarde a una charla y ahora impone una multa de 40.000 euros, que hasta ahora no ha pagado nadie.