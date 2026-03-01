Baño de masas a Joan Laporta en su visita a Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Joan Laporta se ha desplazado este domingo por la mañana a Mollerussa para presentar su campaña de reelección 'Defensem el Barça', donde ha sido recibido con una multitudinaria ovación por parte de los socios del club. El mandatario azulgrana ha ofrecido una charla ante la afición leridana y ha atendido los medios de comunicación para valorar su gestión durante los últimos cinco años al frente de la entidad.

Durante su intervención, Laporta ha destacado que el barcelonismo en Lleida está en estado puro, con un sentimiento "muy fuerte, muy potente y muy profundo" presente en Mollerussa y todo Ponent. El presidente ha expresado su agradecimiento a los barcelonistas de la provincia, especialmente de municipios como Mollerussa, Vilanova de Bellpuig y Vila-sana, por su contribución a la estabilidad institucional del club. "Todo lo que decimos de la estabilidad institucional ha sido fundamental para recuperar al Barça y devolver a la alegría del barcelonismo durante estos cinco años", ha afirmado.

Acompañado de varios miembros de su candidatura, Laporta ha hecho balance de los principales éxitos de su gestión. El presidente ha remarcado la recuperación económica del club, el avance de las obras del Spotify Camp Nou y el retorno al estadio, así como las incorporaciones de Hansi Flick en el banquillo y Deco en los despachos. "Estamos muy orgullosos de todo lo que estamos consiguiendo y que el Barça siga siendo propiedad de su socio y de su socia", ha declarado.

Compromiso con el fútbol catalán

Preguntado sobre la situación del fútbol en la provincia de Lleida, que actualmente no cuenta con ningún equipo a Segunda División, Laporta ha manifestado la predisposición del Barça a colaborar con los clubs catalanes. "Siempre nos verán un club colaborador", ha asegurado, aunque ha recordado las dificultades económicas que ha tenido que afrontar la entidad. El presidente ha prometido que, con la consolidación de la recuperación del club, podrán ser "más colaborativos y más generosos" con los equipos del territorio.

Elogios a Lamine Yamal después del hat-trick

Laporta también ha valorado la actuación de Lamine Yamal, que ayer anotó su primer hat-trick con el Barça en la victoria por 4-1 contra el Villarreal. "Es un genio, un jugador muy comprometido que está haciendo historia con el Barça," ha manifestado el presidente del joven delantero formado en la Masía. Sobre los tres goles, Laporta se ha decantado por el segundo como el más espectacular, aunque ha valorado la importancia de los tres.

El candidato ha agradecido el trabajo de Hansi Flick y de toda la plantilla, que según él son "los artífices que el barcelonismo esté contento". Laporta ha mostrado su confianza en el remontamiento del martes contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, después del 4-0 de la primera vuelta. "Tengo la convicción y la seguridad que tenemos un equipo que puede hacer el remontamiento", ha asegurado, a pesar de reconocer que "no será fácil".

Defensa de su presencia en la grada

Con respecto a las imágenes que lo mostraron haciendo una butifarra durante el partido de ayer, Laporta ha explicado que se dejó llevar por la emoción del momento. "Espero no haber molestado a nadie, no era mi intención, pero era un momento de euforia", se ha justificado. El presidente también ha hablado de su comodidad a la grada: "He sido más veces en la grada que en el palco, llevo el Barça en la sangre desde los 5 años", ha recordado, afirmando que para él la afición es "un hábitat natural".