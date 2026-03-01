El Atlètic Lleida niega usurpar la identidad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Atlètic Lleida y Lleida CF se cruzaron ayer comunicados, acusando este último al primero de deslealtad institucional y exigiéndole que desista de la solicitud de registro del escudo de la UE Lleida. Mientras, el club de Cappont rechazó de forma contundente cualquier intento de usurpación de identidad o apropiación histórica. La reacción se produce también tras la información publicada por SEGRE, que reveló que el pasado 21 de julio el Atlètic Segre solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro del citado emblema.

El comunicado del Atlètic Lleida subrayó que, en su momento, el nombre UE Lleida fue adquirido cuando se encontraba legalmente disponible, con el objetivo –según defendió– de preservarlo tras haber quedado sin protección por parte de anteriores gestores. En la misma línea, justificó la solicitud de registro del escudo como una medida preventiva para garantizar su protección jurídica. El club de Cappont aseguró que no ha utilizado ni utilizará el nombre ni el escudo de la UE Lleida mientras el Lleida CF continúe en activo y compitiendo. “No existe voluntad alguna de interferir en su actividad ni de generar confusión”, señala el escrito. Asimismo, la entidad considera que los desacuerdos entre clubes deben resolverse mediante el diálogo directo y no a través de comunicados públicos que, a su juicio, contribuyen a aumentar la tensión. En este sentido, reitera su disposición a mantener una reunión para aclarar cualquier discrepancia y rebajar el clima de confrontación.

Por último, el Atlètic Lleida lamentó que se le exija respeto institucional mientras, según afirma, desde canales oficiales del Lleida CF se animó recientemente a sus aficionados a asistir hoy al encuentro que jugará el equipo del Ramon Farrús en el campo del Sant Andreu para apoyar al rival. A juicio del club que preside Xavier Bartolo, este tipo de iniciativas resultan contradictorias con la apelación al respeto y no favorecen la estabilidad del fútbol leridano.

Reto gigante en el Narcís Sala para enderezar el rumbo

El Atlètic Lleida afronta hoy (18.00/Lleida en Joc/Esport3)) su visita al Sant Andreu, segundo clasificado, sin margen de error pero con “optimismo e ilusión”, según explicó el técnico del equipo leridano, Jordi López. Los del Segrià son decimocuartos con 23 puntos, a 6 del play out y 8 de la salvación directa, tras encajar dos empates y una derrota en sus últimos tres partidos. Resultados insuficientes para un equipo que lleva 22 jornadas consecutivas en la zona de descenso. Los leridanos vienen de empatar ante el Barbastro (3-3) en el Camp d’Esports y se medirán a un equipo que lleva 10 jornadas sin perder, ha conseguido tres triunfos consecutivos en sus últimas tres jornadas y en casa son prácticamente inexpugnables. Este año, el Narcís Sala vuelve a ser un fortín donde solo ha ganado el Barça B (0-1) en la jornada 4. Además, para este choque, el conjunto barcelonés contará con el apoyo de la afición del Lleida CF que, bajo la iniciativa de ‘Catalunya amb la UESA’, ha llenado dos autobuses para acudir al partido ante su rival ciudadano. Asimismo, los abonados azules que viajen por su cuenta entrarán gratis si presentan su carnet.