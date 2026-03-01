El Borges acusa las bajas y cae ante el Castellar

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Borges, muy mermado por las bajas de hasta ocho de los jugadores de su plantilla, no tuvo opciones ante un buen Castellar, que mostró el porqué de su buena ubicación en la tabla calsificatoria, y cayó derrotado ante su afición (0-2).

Los visitantes mostraron su mejor momento de forma y fueron superiores a un Borges, que aunque no bajó nunca los brazos, apenas pudo crear acciones de peligro ante la portería del Castellar. En el minuto 13 Merino adelantó a los barceloneses al batir a Sánchez para colocar el 0-1 en el marcador. El intento de reacción local nunca dio la sensacion de poder dañar a la defensa visitante, que se defendía sin problemas y seguía frecuentando el área de Sánchez. El Borges no encontró el camino hacia el gol, pero su rival volvió a acertar en el minuto 24 con una buena acción de Expósito para establecer el 0-2.

Tras el paso por los vestuarios y, pese a los cambios introducidos por el banquillo local, la situación no cambió y el Castellar siguió dominando el partido y respaldado por su cómoda ventaja de dos goles, que pudieron ser más porque los visitantes estrellaron dos balones en los postes que bien pudieron aumentar su renta.

Con esta derrota,y a falta de diez jornadas para el final del campeonato, los de Mena desaprovechan los tropiezos de sus rivales directos en la jornada para salir de la zona de descenso y siguen clasificados en la penúltima posición empatados con el Sants, que perdió en casa ante el Singuerlín (0-3), un punto por encima del colista Parc y a tres puntos del Joanenc, que cayó en su terreno (0-1) ante el Balaguer. La próxima semana el Borges espera ir recuperando efectivos para visitar con garantías al Alpicat.

El Tàrrega, a prolongar su buen momento de forma

Tras la victoria del Balaguer en Sant Joan de Vilatorrada y las derrotas del Borges en casa y el Alpicat en Barcelona, el Tàrrega visitará esta tarde El Catllar para tratar de obtener un nuevo resultado positivo que le permita sumar puntos que le acerquen a la cabeza de la clasificación.