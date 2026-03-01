El Lleida gana al Carballal y descarta a un rival directo

Publicado por ERIC GRÀCIA Creado: Actualizado:

El Lleida Handbol dio ayer un gran paso en su lucha por la permanencia al derrotar en casa al Carballal (30-25), que pasa a ser colista, un triunfo que permite a las de Iban Raigal abrir una brecha de cuatro puntos respecto a la zona de descenso que ahora marca el Lanzarote, que es el rival al que visitarán el próximo fin de semana.

Las leridanas salieron desde el inicio muy concentradas y pronto marcaron diferencias, con un 5-1. El acierto de cara a portería y una defensa sólida frustraron los intentos de las visitantes, mientras que las locales ampliaban la ventaja hasta los siete goles en el minuto 25 (16-9). El buen juego tuvo continuidad hasta el descanso, al que se llegó con un 17-11 favorable a las de burdeos.

En la reanudación, el Carballal reaccionó y recortó distancias hasta colocarse a solo tres goles (19-14). Aun así, tras un tiempo muerto de Iban Raigal y con el apoyo del público del Onze de Setembre, el Lleida Handbol recuperó el control del encuentro. En este tramo fueron determinantes los seis goles de Henar Martínez para ampliar distancias y acabar de sellar el triunfo.

Al finalizar el partido, el técnico del conjunto leridano, Iban Raigal, destacó “la concentración espectacular” de sus jugadoras y valoró positivamente la imagen que mostró el equipo durante el enfrentamiento. No obstante, advirtió que la permanencia aún no estaba garantizada: “Quedan siete jornadas y hay que seguir sumando puntos”, advirtió.