Goleada y campeón de grupo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Club Patí Vila-sana hizo buenos los pronósticos y volvió a golear al Trissino, esta vez en tierras italianas por un contundente 0-6, una victoria que le reafirma como campeón de grupo de la Champions League, por lo que se medirá en las semifinales de la Final Four al Fraga, que ayer ganó al Palau para acabar segundo del otro grupo (ver desglose). Las leridanas, que llegaban a esta última jornada empatadas a puntos con el Telecable Gijón, aunque con el average favorable, necesitaban la victoria ante el cuadro italiano para no depender del otro resultado, aunque la derrota de las asturianas, que se conoció al poco de empezar el duelo en Trissino, dejaba ya el partido en un mero trámite.

Es por ello que quizás las de Lluís Rodero no comenzaron muy entonadas y permitieron que el Trissino llegara con peligro en más de una ocasión. De hecho, las italianas forzaron un penalti a los 11 segundos que Tamiozzo se encargó de ejecutar, pero se topó con Coelho, ayer titular y que resolvió cualquier contratiempo. Las leridanas tardaron en asentarse. Un palo de Salvanyà a los 14 minutos fue el preludió del 0-1 que firmó Victòria Porta desde el punto de penalti. En el tramo final de la primera mitad, el Vila-sana tuvo ocasiones para incrementar su cuenta, especialmente de la propia Salvanyà y Florenza, pero no fue hasta la segunda parte que el partido se rompió.

A los 30 segundos de reanudarse el duelo, Florenza aprovechó un rechace de la portera local para anotar el 0-2. A partir de ahí, el dominio de las del Pla d’Urgell se hizo más evidente y las ocasiones se sucedieron sin parar. Salvanyà firmó un doblete en apenas cuatro minutos que dejaba el partido ya visto para sentencia. A la fiesta goleadora se sumaron Luchi Agudo, que anotó de fuerte disparo en el 35, y Laura Pastor, que redondeó la goleada a cuatro minutos del final.

Lluís Rodero se mostró muy satisfecho con la actitud mostrada por su equipo, aunque reconoció que no entraron demasiado bien. “Quizás la falta de motivación, al tenerlo prácticamente hecho, ha podido afectar, pero hemos hecho un buen partido, sobre todo en la segunda mitad. Teníamos que hacer nuestro trabajo para acabar primeras de grupo, ese era el objetivo y lo hemos conseguido”, señaló el técnico del Vila-sana, al que no le preocupa el rival que le ha tocado en semifinales, el Fraga. “Da igual el rival que nos haya tocado, porque si nosotras estamos bien, no me preocupa el rival”.