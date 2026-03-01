Lamine destroza al Villarreal

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona reforzó ayer su liderato con una goleada ante el Villarreal (4-1) en una actuación sublime de Lamine Yamal, que con 18 años, 7 meses y 15 días se convirtió en el jugador más joven en la historia del club azulgrana en marcar un hat trick en Liga. Los azulgranas exhibieron pegada antes de afrontar este martes la vuelta de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, al que debe remontar un 4-0 de la ida.

La primera parte fue preciosa, abierta, con los dos equipos buscando el gol a su manera y un Lamine Yamal superlativo, al nivel de los mejores jugadores del mundo. Sin Pedri, que encadenó su segunda suplencia pendiente de alcanzar el 100% después de regresar de una lesión muscular, ni el lesionado Frenkie de Jong, apostó Flick por Marc Bernal como medio centro en un 4-3-3 clásico, situando a Fermín López y a Dani Olmo como interiores. Y el Barça dominó el partido con el balón, explotando la banda derecha de Lamine Yamal, que en menos de diez minutos dinamitó el partido.

El primer tanto del Barça, que ya había avisado en un par de acciones claras, llegó en una recuperación Fermín López tras pérdida de Pape Gueye. El andaluz vio que la defensa estaba desordenada y asistió para que el de Rocafonda definiera con clase en el mano a mano con Luiz Júnior. El de Mataró volvió a aparecer nueve minutos después para anotar el segundo tanto de la tarde. Fue en una jugada individual, de puro talento. Se zafó de su marcador, Sergi Cardona, y de la ayuda que le hizo Moleiro para colocarse el balón en la zurda e inventarse un disparo con rosca, imposible para Luiz Júnior.

En la reanudación, el guion parecía no cambiar. En la primera jugada Dani Olmo estuvo cerca de anotar el tercer tanto, pero su remate se topó con el portero. Todo ello fue antes de que el Villarreal discutiera el dominio azulgrana con un tanto que llegó casi de la nada, en un barullo del que supo sacar provecho Gueye. Ayoze rozó el empate con un disparo a portería vacía que venía precedida de una clara falta sobre Lamine, que volvió a activarse poco después para firmar el tercero, ya con Pedri en el campo. El canario se inventó una asistencia que el canterano no perdonó y dejó muy tocado al Villarreal, que en el tiempo añadido encajó el cuarto, obra de Lewandowski, un gol que tuvo que ser validado por el VAR.