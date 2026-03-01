Bezzecchi arrasa, Acosta se pone líder y Marc Márquez pincha en Tailandia

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera larga de MotoGP del Gran Premio de Tailandia, cita inaugural del Mundial de motociclismo, por delante de los españoles Pedro Acosta (KTM), primer líder del curso, y Raúl Fernández (Aprilia), mientras que Marc Márquez (Ducati) no pudo puntuar tras sufrir un pinchazo a cuatro cinco para el final, cuando marchaba cuarto.

Bezzecchi, 'poleman' del sábado pero que no logró acabar la carrera al esprint en el Circuito de Chang, en Buriram, por una caída, pudo esta vez dominar con mano firme y sin oposición para sellar el primer triunfo en domingo del curso y convertirse en el primer piloto de Aprilia en lograr tres victorias consecutivas, contando los dos últimos Gran Premios de 2025.

Mientras, Pedro Acosta, que partía sexto y que el sábado se alzó con la victoria, consiguió escalar hasta el segundo lugar, adelantando a Raúl Fernández, que finalmente finalizó en tercera posición, a falta de cuatro giros. Tras 88 Grandes Premios seguidos, Ducati se quedó fuera del podio.

La cruz de la jornada la vivió el vigente campeón del mundo. Tras salir segundo y ser superado por algunos de sus rivales, rodaba cuarto en busca del tercer cajón cuando un pinchazo en el neumático trasero a solo cinco vueltas de la bandera a cuadros acabó con todas sus esperanzas. Poco después, Alex Márquez (Ducati) se caía y dejaba a los dos hermanos fuera de carrera, a la vez que Joan Mir (Honda) también se veía obligado a abandonar por problemas en su moto.

Con estos resultados, el murciano se sitúa al frente de la clasificación de pilotos con 32 puntos, por los 25 de Bezzecchi, mientras que Raúl Fernández es tercero con 23. El campeón del mundo de 2024, Jorge Martín (Aprilia), cuarto este domingo, ocupa también la cuarta plaza de la general provisional con 18 unidades.

Una vez apagados los semáforos en Buriram, Bezzecchi estableció un ritmo endiablado que le permitió distanciarse pronto de sus perseguidores, mientras Raúl Fernández le ganaba la partida a Marc Márquez para situarse segundo. Martín, cuarto, amenazaba al '93', y el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), Acosta y Alex Márquez completaban el 'Top 7'.

Solo unas vueltas después, Martín adelantaba al de Cervera, también superado en la vuelta 5 por Acosta; el vigente campeón del mundo sorprendió posteriormente con un doble adelantamiento, pero el de Mazarrón le devolvió el golpe. Superado el ecuador de la carrera, Acosta se desmarcó de sus dos rivales para lanzase a por Fernández.

También parecía reengancharse a esa lucha Marc, cuarto, pero todo se acabó con un inoportuno pinchazo de la rueda trasera a cinco vueltas del final. Solo un giro más tarde, su hermano Alex también se despidió de la prueba al irse al suelo. Por delante, Acosta aventajó a Fernández para alcanzar el segundo lugar y reforzar su liderato.

Tras las posiciones de podio, Martín logró terminar cuarto, y Alex Rins (Yamaha), decimoquinto, cerró la zona de puntos. Fuera de ella se quedó Maverick Viñales (KTM), decimosexto.