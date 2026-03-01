Primer podio con polémica

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Pedro Acosta ganó ayer el Sprint de MotoGP del Gran Premio de Tailandia, la primera cita del Mundial 2026, después de una brutal lucha con Marc Márquez y una polémica decisión de los comisarios, que sancionaron un toque del leridano que le obligó a dejarse pasar por el murciano en los últimos giros, mientras que Àlex Márquez solo pudo ser undécimo.

El vigente campeón lo bordó en la salida, superando a Marco Bezzecchi, autor de la pole, al llegar a final de recta, con Raúl Fernández en la tercera posición, por delante de Acosta y Jorge Martín, en tanto que ‘Pecco’ Bagnaia ganó varias posiciones para ascender a la décima posición. En la primera curva un pequeño encontronazo entre Àlex Márquez y el italiano Fabio di Giannantonio hizo que ambos se saliesen de la pista para evitar la caída y, con ello, perdieron muchas posiciones.

Bezzecchi intentó superar a Marc para marcar su propio ritmo, pero el siete veces campeón del mundo de MotoGP le devolvió nuevamente el adelantamiento, pasándose ambos pilotos en varias ocasiones en las primeras vueltas, hasta que el italiano se fue por los suelos en el tercer sector. De esa manera, Márquez se encontró de nuevo en la primera posición, pero Acosta, por detrás, fue el siguiente en intentar superar al de Ducati, aunque entró demasiado colado en la trayectoria de la curva y se tuvo que ir largo, dejando que leridano cogiese unos metros de ventaja.

Pasado el ecuador de la carrera, programada a trece vueltas, Marc no contaba con más de una décima de segundo de ventaja y, en el octavo giro, Acosta intentó por primera vez superar al vigente campeón, aunque este le devolvió casi de inmediato el adelantamiento. Ambos contaban con algo más de un segundo de renta sobre Raúl Fernández, que a su vez se había distanciado de Jorge Martín, cuarto, a quien comenzaba a ‘atosigar’ el japonés Ai Ogura, aunque el madrileño protagonizó un muy buen regreso a la alta competición tras superar su lesión.

Acosta perseveró en su intento de superar a Marc, pero este le devolvió uno tras otro todos los intentos de adelantamiento. Durante la última vuelta, los comisarios sancionaron al de Cervera por una acción anterior, en el penúltimo giro, con el murciano. Después de que Acosta consiguiese adelantarle, Márquez atacó en la frenada final, ambos se tocaron y el de Mazarrón tuvo que abrirse, perdiendo la primera plaza. Dirección de Carrera determinó que Marc había sacado de la pista a su compatriota. Así, a solo un giro para la bandera a cuadros, tuvo que devolverle la posición. Era la última curva del trazado y el leridano ya no tuvo tiempo para reaccionar, convirtiéndose Acosta en el ganador más joven de una carrera al esprint, con 21 años y 279 días.

Antes, en la clasificación, Marco Bezzecchi logró la pole por delante de Marc Márquez y Raúl Fernández, mientras que el australiano Senna Agius (Kalex) fue el más rápido en Moto2 y el manchego David Almansa en Moto3.

Marc Márquez: “No ha sido una derrota, sino más bien una victoria”

Marc Márquez asumió con deportividad la sanción pese a no estar de acuerdo con los comisarios, de los que dijo que “se han puesto tiquismiquis”. Reconoció que “no nos gusta perder, pero hoy no ha sido una derrota, sino más bien una victoria en el sentido de que vuelvo de una lesión, he estado liderando la carrera y la he perdido en la última curva”. No obstante, añadió: “si quieren ser tan estrictos y poner tantas sanciones como la F1, me parece muy bien, pero entonces manda el mensaje en la curva tres, no en la última curva tras un minuto y medio”. Acosta, por su parte, señaló que “hubiera preferido acabar segundo que ganar así”.