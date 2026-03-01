Triunfo de madurez del Pons

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida encadenó su tercera victoria en un partido que tuvo de todo: dominio inicial, reacción rival y un tramo final de madurez para cerrar el marcador sin sobresaltos. Nico Ojeda, autor de tres goles, vuelve a colocarse en cabeza de la clasificación de máximos goleadores con 22 tantos, dos más que Xavier Aragonès y tres más que David Gelmà, ambos del Noia, que juegan hoy su partido. Esta victoria acercaal equipo listado a un punto del séptimo clasificado, el Voltregà, que hoy juega en la pista del Barça.

El encuentro arrancó con la incógnita de cómo respondería el Cerdanyola tras el reciente cambio de entrenador. Sin embargo, el conjunto leridano supo interpretar bien el escenario, mover la bola con criterio y encontrar los espacios para hacer daño. El control se tradujo en ventaja antes del descanso de 0-2. Tras la reanudación, el guion se agitó. El conjunto local dio un paso adelante, aumentó la agresividad en ataque y multiplicó los lanzamientos exteriores. Pese a ello, el Pons Lleida golpeó de nuevo por partida doble y situó un claro 0-4 que parecía encarrilar definitivamente el choque. Pero el partido aún guardaba capítulos de cierta emoción. Poco después, una tarjeta azul del ‘Chino’ Miguélez complicó el panorama y del 0-4 se pasó al 3-4 con 11 minutos por jugarse. Con el recuerdo de tropiezos pasados sobrevolando, el equipo leridano supo rehacerse. Lejos de perder la compostura, mantuvo la paciencia y terminó por sentenciar.

“Hemos sabido leer el partido para atacar”

El técnico del Pons Lleida, Edu Amat, se mostró satisfecho tras la victoria y destacó la capacidad de adaptación de los suyos ante el cambio de entrenador del rival. "Teníamos la incógnita del cambio de entrenador, si cambiarían muchas cosas respecto al anterior, y creo que se ha notado el cambio de estructura de su juego, sobre todo a nivel defensivo, mucho más agresivos”. En este sentido, subrayó que “hemos sabido leerlo y encontrar los espacios para atacar”.