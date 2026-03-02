Catar suspende las competiciones

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Asociación de Fútbol de Catar anunció ayer que se suspenden todas las competiciones futbolísticas “hasta nuevo aviso” debido al conflicto bélico iniciado en las últimas horas en Oriente Medio por el ataque de fuerzas estadounidenses e israelíes a Irán, lo que deja en el aire la ‘Finalissima’ entre España y Argentina, campeonas de Europa y América, respectivamente, que debía disputarse el 27 de marzo en Losail.

El espacio aéreo de los países de la región se encuentra suspendido y muchos vuelos han tenido que cancelarse o desviarse. De esta manera, el encuentro entre los de Luis de la Fuente y Lionel Scaloni queda pendiente de si se recupera la calma en la zona, si se traslada a otro escenario o si se suspende de manera definitiva. El anuncio también afectará al partido amistoso que España tenía previsto ante Egipto tres días después de la ‘Finalissima’, el 30 de marzo, también en Losail. El Arabia Saudí-Egipto y el Catar-Serbia del 26 de marzo, el Serbia-Arabia Saudí del 30 y el Catar-Argentina del 31 también se verán afectados.

El incidente afecta a otros deportes y campeonatos, como el Mundial de Resistencia de la Federación Internacional de Automovilismo, cuya organización informó ayer que está “siguiendo de cerca la situación en Oriente Medio”, ya que su primera cita está prevista para el 22 de marzo en Catar. También crece la incertidumbre entre los jugadores que permanecen en la zona de Oriente Medio a las puertas del inicio del Masters 1000 de Indian Wells, que arranca el miércoles. Es el caso de los rusos Daniil Medvedev y Andrey Rublev o el británico Henry Patten, en Dubai, o el danés Holger Rune, en Doha, que están atrapados en la zona a la espera de alternativas para viajar.

Tampoco podrá salir de momento el equipo júnior del Valencia Basket de Abu Dhabi, donde debía participar en un torneo de la Euroliga que fue suspendido tras el inicio de las acciones bélicas.