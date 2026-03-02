El acta arbitral del Sant Andreu - Atlètic Lleida: "espectadores increparon y tocaron a Joan Campins"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida se marchó con las manos vacías de la visita al campo del líder, el Sant Andreu, por un error de Pau Torres en la salida de la pelota en un malentendido con Asier. Lo cierto es que los de Jordi López no se merecieron ganar, incluso tampoco empatar, pero el resultado condenó un equipo que trabajó bien en defensa pero que a duras penas tuvo ideas en ataque.

Aunque al partido le faltaba ritmo, los aficionados se encargaron de poner la tensión, muy activos tanto para animar como para protestar y silbar a los jugadores del Atlètic Lleida. De hecho, entre la afición local también hubo cerca de 100 aficionados del Lleida CF, atraídos por la iniciativa del conjunto local de pagarles el desplazamiento para ir contra el rival ciudadano.

La tensión se desencadenó en el minuto 29 cuando el partido se paró durante un minuto después de que Campins fuera a sacar de banda desde la zona de los aficionados leridanos y estos le increparan y lanzaran objetos, lo cual obligó el colegiado a detener el juego.

Según el acta arbitral, "en el minuto 29 se detuvo el juego debido a incidentes protagonizados por aficionados contrarios al equipo visitante, los cuales llevaban bufandas y camisetas del Lleida CF. [...] Varios espectadores increparon de forma reiterada y ofensiva el jugador número 20, Joan Campins. Asimismo, llegaron a restregarle por el hombro varios objetos, entre los cuales bufandas y billetes, además de tocarlo mientras le gritaban. Al apreciar un riesgo por la integridad física del jugador, detuve el juego. Una vez comunicado, no se produjeron más incidentes".