El Alpicat B gana en un partido con tres expulsiones

Publicado por GABI LÓPEZ Creado: Actualizado:

El Alpicat B aprovechó la superioridad numérica de los últimos minutos para superar al Borges B (3-2). Los locales se adelantaron en el marcador en el minuto 34 con un gol al contraataque de Arnau (1-0). Poco después, el árbitro expulsó a un jugador de cada equipo por un altercado entre ambos futbolistas.

En la segunda mitad, el Borges B empató (1-1), y en la jugada siguiente se quedó con 9 jugadores por roja directa a Josep. El Alpicat B volvió a colocarse por delante en el 70 (2-1), pero a los cinco minutos Ramis empató con un lanzamiento de falta directo (2-2). Los locales se lanzaron al ataque y obtuvieron premio con el gol de Latorre a tres minutos del final.