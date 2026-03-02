FÚTBOL
El Balàfia vence al AEM en el derbi de la capital
El Balàfia superó al AEM en el duelo de la capital de Segunda Catalana. El partido empezó muy igualado y con mucho respeto entre ambos conjuntos, pero tras varios minutos, Torrelles pudo adelantar al Balàfia, que fue quien más se acercó al área rival (1-0, 34').
Tras el descanso, fue el AEM quien trató de adelantar sus línias para empatar el encuentro, pero el buen hacer defensivo de los locales lo evitaron a toda costa.
Finalmente, Fajr, que había entrado en la segunda parte como revulsivo, marcó el 2-0 definitivo (2-0, 92’), lo cual le permitió al Balàfia sumar los tres puntos y subir a la tercera plaza con 34 puntos, mientras que el AEM cae a la sexta plaza con 30.