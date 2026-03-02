El Balàfia vence al AEM en el derbi de la capital

Un jugador del Balàfia trata de anticiparse a uno del AEM en la disputa por la posesión. - JORDI ECHEVARRIA

El Balàfia superó al AEM en el duelo de la capital de Segunda Catalana. El partido empezó muy igualado y con mucho respeto entre ambos conjuntos, pero tras varios minutos, Torrelles pudo adelantar al Balàfia, que fue quien más se acercó al área rival (1-0, 34').

Tras el descanso, fue el AEM quien trató de adelantar sus línias para empatar el encuentro, pero el buen hacer defensivo de los locales lo evitaron a toda costa.

Finalmente, Fajr, que había entrado en la segunda parte como revulsivo, marcó el 2-0 definitivo (2-0, 92’), lo cual le permitió al Balàfia sumar los tres puntos y subir a la tercera plaza con 34 puntos, mientras que el AEM cae a la sexta plaza con 30.