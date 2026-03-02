“El caso Negreira aún ha bunkerizado más el CTA”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El excolegiado internacional leridano Xavier Estrada Fernández es una de las voces más críticas del arbitraje español desde el estallido del denominado “caso Negreira”. A su juicio, la investigación sobre los pagos del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del CTA, no ha propiciado una regeneración interna, sino que ha “bunkerizado aún más” el Comité Técnico de Árbitros. Retirado en 2021, Estrada ha orientado su trayectoria hacia la psicología, disciplina que vertebra su libro El partido que no ves, donde reflexiona sobre deporte profesional, arbitraje y salud mental. Sin embargo, su foco público sigue puesto en la causa judicial. Personado como acusación popular tras presentar una querella por presunta corrupción deportiva contra Enríquez Negreira y su hijo, sostiene que el mero hecho de que un vicepresidente del CTA recibiera transferencias económicas de un club constituye, por sí mismo, un delito. “Es una corrupción por mera actividad”, afirma, defendiendo que no es imprescindible acreditar el destino último del dinero para enjuiciar los hechos.

Tres años después del inicio de la investigación, considera que la prolongación del proceso agrava la desconfianza: “Cuanto más se alarga, más preguntas surgen”. Lamenta, además, que no se actuara antes y denuncia la destrucción de documentación que, en su opinión, podría haber aportado claridad. También cuestiona la falta de explicaciones públicas de los entonces responsables federativos. Describe un “sistema clientelar” que premia la lealtad y disuade la disidencia. Estrada distingue entre árbitros alineados con el “establishment” y otros que progresan por méritos en un entorno competitivo que, dice, prioriza la supervivencia en la élite sobre el bienestar profesional. Para romper esa dinámica propone desvincular el colectivo arbitral del peso orgánico en la federación y garantizar procesos de elección más independientes.

El Hilali, del Espanyol, denuncia insulto racista de Rafa Mir

El jugador del Espanyol Omar El Hilali denunció ayer el insulto racista de Rafa Mir cuando el jugador del Elche se dirigió a él para decirle “viniste en patera”, como comunicó al árbitro del encuentro. El acta de Iosu Galech Apezteguía recogió después del partido celebrado en el Martínez Valero de Elche lo sucedido en el minuto 78, y que provocó que se activase el protocolo contra el racismo que detuvo el partido durante tres minutos. En cuanto al aspecto deportivo, Elche y Espanyol empataron (2-2) en un partido vibrante y de alternativas.Por su parte, el Girona, que marchaba en buena dinámica, no pudo con un Celta serio pese a sus rotaciones (1-2). En el derbi sevillano, Betis y Sevilla empataron a dos, tras un emocionante partido en el que cada equipo dominó una parte.