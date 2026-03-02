Empate vibrante en un duelo de alternativas

El Sant Guim y el Artesa de Segre B protagonizaron un encuentro que terminó en empate. - JORDI BONILLA

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Sant Guim y el Artesa de Segre B se repartieron los puntos ayer en un partido muy igualado. El conjunto visitante abrió el marcador en apenas cuatro minutos de partido, obra de Pérez. Vall respondió a los quince minutos empatando. Este 1-1 fue el resultado con el que se llegó al descanso.

En la segunda mitad, Casanellas puso por delante al equipo de la Segarra en el 65 (2-1), pero Bah igualó para el Artesa de Segre B en el 78’, firmando un empate justo que refleja la igualdad entre ambos equipos.

Con este resultado, el Sant Guim empata la posición del grupo 30 de Cuarta Catalana con el Guissona, mientras que el Artesa de Segre B se mantiene en la undécima.