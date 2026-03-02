KO de los Márquez

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) conquistó ayer la victoria en la carrera larga de MotoGP del Gran Premio de Tailandia, cita inaugural del Mundial de motociclismo, por delante del murciano Pedro Acosta (KTM), primer líder de la temporada, y del madrileño Raúl Fernández (Aprilia), mientras que los hermanos Márquez se quedaron sin puntuar esta vez, Marc por culpa de un pinchazo a seis vueltas del final cuando rodaba cuarto, y Àlex por una caída sin consecuencias físicas cuando marchaba octavo. Después de 88 Grandes Premios seguidos, Ducati se quedó fuera del podio.

Bezzecchi, ‘poleman’ del sábado, pero que no logró acabar la carrera al esprint en el Circuito de Chang, en Buriram, por una caída, pudo esta vez resarcirse del error y dominar con mano firme y sin oposición la carrera dominal para firmar el primer triunfo del curso. Mientras, Acosta, que partía sexto y que el sábado se alzó con la victoria gracias a la sanción impuesta a Marc Márquez, consiguió escalar hasta el segundo lugar, adelantando a Fernández, que cerró el podio, a falta de cuatro giros.

Sin duda, la cruz en Buriram fue para los grandes protagonistas del pasado Mundial. Marc Márquez pinchó tras picar contra el bordillo de un piano a seis giros del final cuando iba cuarto, si bien en el parcial previo ya arrastraba problemas con el neumático que le hacían perder seis décimas. Y un giro después se cayó en el mismo punto su hermano Àlex, que se marcha con un cero del gran premio.

Con estos resultados, Acosta se sitúa al frente de la clasificación de pilotos con 32 puntos, por los 25 de Bezzecchi, mientras que Raúl Fernández es tercero con 23. El campeón del mundo de 2024, Jorge Martín (Aprilia), cuarto ayer, ocupa también la cuarta plaza de la general provisional con 18 unidades. Marc cae hasta la octava plaza a 23 puntos de Acosta y a 16 de Bezzecchi.

Una vez apagados los semáforos en Buriram, Bezzecchi, que se había mostrado intratable prácticamente en las tandas libres como clasificatorias, estableció un ritmo endiablado que le permitió distanciarse pronto de sus perseguidores, mientras Raúl Fernández le ganaba la partida a Marc Márquez para situarse segundo. Martín, cuarto, amenazaba al de Cervera, y el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), Acosta y Àlex Márquez completaban el ‘Top 7’.

Solo unas vueltas después, Martín adelantaba a Marc, que también era superado en la quinta vuelta por Acosta. El vigente campeón del mundo reaccionó y sorprendió posteriormente con un doble adelantamiento, pero el de Mazarrón le devolvió el golpe. Superado el ecuador de la carrera, Acosta se desmarcó de sus dos rivales para lanzase a por Fernández.

También parecía reengancharse a esa lucha Marc, cuarto, pero todo se acabó con un inoportuno pinchazo de la rueda trasera a cinco vueltas del final. Solo un giro más tarde, su hermano también se despidió de la prueba al irse al suelo sin consecuencias. Por delante, Acosta aventajó a Fernández para alcanzar el segundo lugar y reforzar su liderato. Tras las posiciones de podio, Martín acabó cuarto y Àlex Rins, decimoquinto, mientras que Maverick Viñales, decimosexto, se quedó fuera de los puntos. El brasileño Diogo Moreira, afincado en Alcarràs años atrás y campeón de Moto2 en 2025, sumó sus primeros puntos en MotoGP (3) al acabar decimotercero.

“El accidente se produjo cuando apreté”

Àlex Márquez tampoco anduvo afortunado ayer. Al acabar la carrera reconoció que “salir desde la tercera fila no nos ayudó, pero seguía siendo una carrera de gestión hasta el accidente. Los demás han mejorado, sin duda, pero tenemos que seguir trabajando y mantener la calma. Mi carrera consistía en mantenerme a distancia de Mir para no sobrecalentar demasiado el neumático delantero, lo que me dejaría sin posibilidad de adelantar. El accidente se produjo cuando intenté apretar un poco más; no tenía feeling con el neumático delantero y lo perdí por un pequeño error”.

Dominio español en Moto2 y Moto3

El madrileño Manuel González (Kalex) y el manchego David Almansa (KTM) se anotaron ayer la victoria en las cilindradas inferiores. González (Kalex) se impuso en una accidentada carrera de Moto2, que tuvo que detenerse hasta en dos ocasiones. Izan Guevara fue segundo y Daniel Holgado tercero. En Moto3, David Almansa (KTM) ganó el primer gran premio de su carrera deportiva por apenas tres milésimas de segundo sobre el murciano Máximo Quiles (KTM). El hispano-argentino Valentín Perrone completó el podio.