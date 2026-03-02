Laporta se da un baño de masas en Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Joan Laporta convirtió ayer el Centre Cultural de Mollerussa en el epicentro de su campaña para la reelección a la presidencia del FC Barcelona, en un acto central con gran afluencia de público y ambiente de movilización azulgrana. El evento contó con la presencia de alcaldes de la comarca, entre ellos el de la capital, Marc Solsona, además de la participación de los padres de Bojan Krkic, en un gesto simbólico hacia una tierra históricamente ligada a la cantera y al sentimiento barcelonista.

Laporta subrayó el peso específico del barcelonismo en Ponent y reivindicó que Lleida “respira” Barça. “Aquí el barcelonismo está en estado puro”, afirmó, situando a Mollerussa y la Terra Ferma como uno de los territorios donde el vínculo emocional con el club se expresa “de forma muy fuerte, potente y profunda”. Laporta agradeció el apoyo de los socios de la demarcación y lo conectó con el relato de gestión de los últimos años, insistiendo en que la estabilidad institucional ha sido “fundamental” para enderezar el rumbo del club. “Estamos muy agradecidos a los barcelonistas de Lleida porque han sido una parte importante de la estabilidad institucional que nos ha permitido recuperar el Barça”, aseguró.

Preguntado por la falta de un equipo leridano en Segunda División, Laporta defendió que el Barça “siempre colabora” con los agentes deportivos del país. “Si quieren la colaboración del Barça, podremos ser más colaborativos y más generosos”, resumió.

El candidato enumeró algunos de los ejes que, a su juicio, avalan su continuidad: la recuperación económica, el impulso del Spotify Camp Nou y la hoja de ruta deportiva, con Hansi Flick en el banquillo y una estructura ejecutiva que describió como “alineada” con el proyecto. En ese hilo, mencionó también la presencia de perfiles vinculados a la tierra “en buena sintonía”, citando a Bojan como uno de los nombres reconocibles para el público local. Laporta celebró el gran partido de Lamine Yamal ante el Villarreal, con un hat-trick que calificó de histórico. “Es un jugador genial y muy comprometido”, dijo. Además, mostró confianza en la capacidad del equipo para levantar una eliminatoria copera ante el Atlético de Madrid. En ese tramo, también se le preguntó por una imagen captada en la grada, en la que se le vio haciendo una “botifarra”: Laporta restó importancia al gesto, lo atribuyó a la euforia del momento y aseguró que no pretendía molestar a nadie.

En el tramo central de su intervención, Joan Laporta puso voz al lema de su campaña: “Defendemos el Barça” y lo vinculó a tres pilares: la recuperación financiera, el impulso del Espai Barça y la preservación del modelo de club de socios. Negó que su mandato haya acercado al club a una conversión en sociedad anónima y situó ese punto como una “línea roja” irrenunciable. “El Barça continúa siendo propiedad de sus socios y socias”, afirmó, presentándolo no solo como un rasgo identitario, sino como un activo estratégico. En ese sentido, aseguró que, en los contactos para la financiación del proyecto, algunos fondos valoraron positivamente que el club “no tenga un amo”.

A esa primera “línea roja”, Laporta añadió una segunda: evitar que el coste de la recuperación recayera sobre los socios. “No queríamos que os tuvierais que rascar el bolsillo”, resumió. El discurso giró luego hacia un tono más combativo cuando Laporta abordó la polémica electoral y la denuncia que, según su versión, busca condicionar el proceso. Sin entrar en nombres propios, denunció que se pretende “ensuciar” la campaña con una acción judicial que calificó de falsa. “Están intentando que la Audiencia Nacional acepte una denuncia llena de falsedades y mentiras”, aseguró, situando el origen del movimiento “desde Madrid” y enmarcándolo en una ofensiva externa contra el club.

Lewandowski, baja mañana en la Copa

El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski se perderá el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey de mañana ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou por una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo, informó el club azulgrana. De esta manera, el atacante polaco supondrá otra ausencia en el choque copero, en el que no estarán los lesionados Frenkie de Jong, Gavi y Andreas Christensen ni el sancionado Eric Garcia.

El Barça reactivará la grada de animación

El Barça intentará mañana firmar una remontada histórica en la Copa ante el Atlético de Madrid, después del contundente 4-0 encajado en la ida. Con el objetivo de impulsar al equipo en una cita decisiva, el club reactivará el espacio de animación. Un total de 700 aficionados pertenecientes a los cuatro grupos que integraban esta grada antes del conflicto con la junta directiva (Penya Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 y Supporters Barça) estarán presentes en el estadio para apoyar al equipo.