Soler y Vicente ganan la Xallenge David Duaigües

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Con unos doscientos participantes, la tradicional Xallenge David Duaigües celebró ayer en Almatret su decimoséptima edición, que como es tradicional puntuaba para la Lliga Ponent de BTT y contó con dos recorridos, uno de 42 kilómetros y 1.100 metros de desnivel positivo, y otro de 22 km y 450 metros de desnivel.

En la distancia larga, Marcos Soler (Ecotisa) se impuso con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 15 segundos, por delante de Francesc Garcia (Bicis Segu), que entró con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 15 segundos, y Osvaldo Bolivar (Cicles Frasi Team), con 1 hora, 59 minutos y 39 segundos. En la categoría femenina, Rebeca Vicente (Liarte-Pisada Servicios) ganó con un registro de 2 horas, 43 minutos y 27 segundos, seguida de Rosa Espachs, con un tiempo de 3 horas, 2 minutos y 5 segundos.

Con respecto a la prueba de 22K, el independiente Eric Gallardo fue el primer ciclista en cruzar la línea de meta con un crono de 1 hora, 7 minutos y 53 segundos. Completaron el podio Javier Meseguer (Bar Velòdrom AMT Autopaint), con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 38 segundos, y Josep Mateu (CC Seròs), que paró en crono en 1 hora, 23 minutos y 44 segundos.

En féminas se impuso Carla Amill (Escola de Ciclisme Juneda Garrigues), con un tiempo de 2 horas, 36 minutos y 41 segundos, seguida de Izate Caravaca, que invirtió 2 horas, 36 minutos y 42 segundos, y Haize Caravaca, que tardó 2 horas, 36 minutos y 42 segundos, ambas del Ciclisme Juneda.