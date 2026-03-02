ATLETISMO
Soler y Vicente ganan la Xallenge David Duaigües
La distancia larga de 42 km, y Gallardo y Amill se impusieron en la corta
Con unos doscientos participantes, la tradicional Xallenge David Duaigües celebró ayer en Almatret su decimoséptima edición, que como es tradicional puntuaba para la Lliga Ponent de BTT y contó con dos recorridos, uno de 42 kilómetros y 1.100 metros de desnivel positivo, y otro de 22 km y 450 metros de desnivel.
En la distancia larga, Marcos Soler (Ecotisa) se impuso con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 15 segundos, por delante de Francesc Garcia (Bicis Segu), que entró con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 15 segundos, y Osvaldo Bolivar (Cicles Frasi Team), con 1 hora, 59 minutos y 39 segundos. En la categoría femenina, Rebeca Vicente (Liarte-Pisada Servicios) ganó con un registro de 2 horas, 43 minutos y 27 segundos, seguida de Rosa Espachs, con un tiempo de 3 horas, 2 minutos y 5 segundos.
Con respecto a la prueba de 22K, el independiente Eric Gallardo fue el primer ciclista en cruzar la línea de meta con un crono de 1 hora, 7 minutos y 53 segundos. Completaron el podio Javier Meseguer (Bar Velòdrom AMT Autopaint), con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 38 segundos, y Josep Mateu (CC Seròs), que paró en crono en 1 hora, 23 minutos y 44 segundos.
En féminas se impuso Carla Amill (Escola de Ciclisme Juneda Garrigues), con un tiempo de 2 horas, 36 minutos y 41 segundos, seguida de Izate Caravaca, que invirtió 2 horas, 36 minutos y 42 segundos, y Haize Caravaca, que tardó 2 horas, 36 minutos y 42 segundos, ambas del Ciclisme Juneda.