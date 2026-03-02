Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El entrenador del Atlètic Lleida, Jordi López, lamentó la derrota por 1-0 y aseguró que el equipo pagó caro un error puntual. “Evidentemente es una derrota que nos hace mucho daño. Veníamos con ilusión, con ganas y con confianza para sacar algo positivo en un escenario muy difícil”, afirmó.

El técnico fue claro al analizar la acción decisiva: “Estos partidos se deciden por pequeños detalles y hoy un error nos ha condenado. Es una mala noticia porque es un regalo que damos y nos condiciona”. Aun así, defendió la propuesta de su equipo: “Era un partido para ser valientes, para no tener miedo ni al escenario ni al rival. El error forma parte del juego. Es una faena, y perdón por la expresión, pero tenemos que aceptarlo. La próxima vez saldrá bien”. Pese a la falta de profundidad, López valoró la actitud del equipo: “Hemos estado vivos en todo momento y hemos competido muy bien. Contra este rival no puedes ir a pecho descubierto porque te penaliza”. En su opinión, faltó mayor control con balón: “Nos ha faltado tener más posesiones largas, más criterio y generar un poco más. La imagen no es suficiente porque hemos perdido, pero debemos seguir por este camino”. Por último, destacó el rendimiento de Daouda, que tuvo la exigente tarea de medirse a uno de los máximos goleadores del grupo. “Ha sido una grandísima noticia. Tiene una capacidad espectacular y ha demostrado que tiene nivel para ayudar al equipo”, concluyó.