Sánchez, el goleador de Les Borges que brilla en Juneda

Entre semana regenta una administración de lotería en su localidad natal, Les Borges Blanques, y el fin de semana se hincha a marcar goles con el Juneda. A sus 25 años, Xavi Sánchez se ha consagrado como el máximo goleador del grupo 5 de Segunda Catalana con 20 tantos en 20 partidos y es una de las piezas clave del Juneda, que sueña con regresar a Primera Catalana. “Cuando fiché sabía que seríamos un equipo muy competitivo. Desde el principio, el objetivo era ascender”, apuntó a SEGRE Sánchez, que está viviendo su primera temporada con los 'Rojos'.

El atacante leridano se encuentra entre dos poblaciones rivales, Les Borges, donde vive y jugó, y Juneda, donde marca. Los ‘Rojos’ son primeros en Segunda y el Borges, penúltimo en Primera. De terminar así la temporada, el club junedenc estaría una categoría por encima de su rival territorial tras más de 20 años y, aunque Sánchez es consciente de ello, su cabeza está centrada en conseguir el objetivo del equipo. “Todo el mundo mira las tablas clasificatorias y saben cómo van los otros. Pero, sinceramente, ojalá pueda quedarme aquí muchos años y subir a Primera”, remarcó.

Formado en el Garrigues, el Lleida y el Atlètic Segre, debutó como amateur en el Borges. Luego fichó por el Alcarràs, donde marcó 45 goles en 51 partidos. Números escandalosos para un jugador que, en el fondo, juega para liberarse de su rutina. “Estoy muchas horas encerrado en la administración de lotería y el deporte me ayuda a desahogarme”, explicó. Y vaya si lo consigue: en las últimas tres temporadas ha superado siempre los 20 tantos. Un hito que, según él, no podría conseguir sin sus compañeros, que se lo ponen “todo muy fácil”.

Casualidades de la vida, el éxito del Juneda, que lleva once partidos sin perder, pasa por las botas de un atacante de Les Borges. Un jugador que en su día fue un rival, pero ahora une a las dos poblaciones con sus tantos.

El Borges destituye a su técnico por los malos resultados

■ El Borges anunció ayer, a través de sus redes sociales, la destitución del técnico leridano Jordi López 'Mena' tras los malos resultados del equipo. Los de Les Garrigues encadenaron cinco derrotas que, sumadas a la sanción por altercados con el público durante el partido ante la Unificación Llefià, le han dejado en decimoquinta posición con 13 puntos, a ocho de la salvación.‘Mena’ cierra así su segunda etapa al frente del Borges. En la primera, durante la temporada 2023/24, consiguió la permanencia en Primera Catalana. En la segunda tomó las riendas del equipo tras la destitución de Sergi Reig y consiguió salvar la categoría por segundo año consecutivo. Esta temporada, en el Borges, dirigió 20 partidos en los que encajó 14 derrotas y materializó 4 victorias y 2 empates.