Tres candidatos al CT Lleida

Por primera vez en los últimos 50 años, tres candidatos concurrirán a las elecciones por ser el nuevo presidente del Club Tennis Lleida los próximos cuatro años. José Luis Solans, que ostenta el cargo desde 2018, se presenta a la reelección y tendrá como rivales a Jorge Culleré, que ya fue presidente de la entidad durante ocho años, entre 2010 y 2018, y Eva Udi, la primera mujer que se presenta a unas elecciones y que, en caso de salir elegida, sería la primera presidenta en los más de cien años de vida del club decano del tenis leridano. Los cerca de 1.400 socios con título y con derecho a voto, de los 3.300 que cuenta la entidad en la actualidad, están citados a las urnas el próximo 26 de marzo en las instalaciones del club.

Solans, doctor en Derecho y profesor, optará a su tercer y último mandato, como él mismo reconoció ayer, y destaca en su programa electoral la gestión hecha durante estos últimos ocho años con él al frente, haciendo hincapié en la situación económica que tiene ahora mismo la entidad, nada que ver con la que se encontró. “La gestión que hemos hecho ha sido impecable, como quedó demostrado en la última asamblea. Cuando entramos en 2018 nos encontramos un club con una gran deuda acumulada, y ocho años después está completamente saneado, sin créditos y con un superávit en las cuentas de más de medio millón de euros que servirán para hacer frente a las inversiones que están previstas”, indicó el actual presidente, que prevé diferentes mejoras, como las taquillas de los vestuarios, el material de fitnes y el funcionamiento del restaurante.

Los dos aspirantes criticaron la gestión de Solans y coincidieron en que el club necesita mucha inversión “porque las instalaciones se han abandonado”, apuntó Culleré, y “recuperar la excelencia perdida”, indicó Udi, además de potenciar una escuela de tenis que ambos aseguran ha ido a la baja.

Culleré, de 56 años y abogado de profesión, perdió las últimas elecciones precisamente ante Solans, del que criticó su proceder de estos últimos años. “Queremos recuperar la esencia del CT Lleida, que ha ido a menos tanto a nivel deportivo como de club”, indicó, incidiendo en la promoción y la organización de torneos. “La escuela ha pasado en estos ocho años de 300 jugadores a 160 porque se ha dejado de potenciar el tenis de competición, y muchos lo han dejado. Nuestro objetivo es recuperar el liderazgo que teníamos y por eso queremos optar a organizar una Copa Davis o la Billie Jean King Cup femenina, además de cubrir alguna pista de tenis y de pádel, entre otras inversiones”, apuntó. También aseguró que “recuperar la excelencia de nuestro restaurante es nuestro caballo de batalla”.

Por su parte, Eva Udi, también abogada de 50 años, concurre por primera vez a unas elecciones con un programa que se basa en cuatro puntos: modernizar el club, recuperar la excelencia deportiva, revitalizarlo como espacio de socialización y garantizar una gestión transparente y sostenible. Udi, que ya ha hecho historia al ser la primera mujer que se presenta a unas elecciones del CT Lleida en más de 100 años de historia, criticó la gestión de Solans, incidiendo sobre todo en la falta de inversión. “Las instalaciones están dejadas y deterioradas porque no se han hecho las inversiones que se deberían haber efectuado. Necesitamos recuperar la excelencia que teníamos años atrás”, indicó,

Udi, que se presenta con un equipo directivo formado por mayoría femenina –cinco mujeres y tres hombres–, también incidió en el tema deportivo. “La escuela ya no es lo que era y tenemos que volver a conseguir que sea un estandarte del club”, dijo, al tiempo que puso especial énfasis en la mejora de la gestión del bar-restaurante, uno de los puntos en los que coinciden los tres candidatos. “Mi candidatura es savia nueva con un equipo con ganas de trabajar y con una visión femenina”, concluyó.