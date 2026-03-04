A un paso del milagro

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El milagro de la remontada no ocurrió, pero se quedó muy cerca. El Barça cayó eliminado de la Copa, pero con la cabeza muy alta, superando por 3-0 al Atlético de Madrid en un Camp Nou entregado y que soñó durante 90 minutos en que igualar el 4-0 de la ida era posible. Bernal, con un inesperado doblete, y Raphinha, de penalti, fueron los artífices de la esperanza en una actuación coral llena de orgullo y buen juego. Pero el cuarto no llegó y a muchos les vino a la mente el polémico gol anulado a Cubarsí en el Metropolitano, que, como ayer quedó demostrado, hubiese cambiado la película, que finalmente dejó al conjunto colchonero como finalista.

Acompañado por un Camp Nou que se preparó para su primera gran noche desde la reapertura, con un mosaico que rezaba ‘Juguem Com Som’ y un ambiente ensordecedor, el Barça salió a tumba abierta. En el primer minuto Fermín hizo intervenir al portero visitante Musso y estableció cómo se desarrollaría el partido: el Atlético totalmente encerrado y un Barça que ahogaba a su rival. Ni la lesión de Koundé en el 11 frenó el arreón del conjunto de Flick, que rozó el 1-0 mediante Ferran y, finalmente lo encontró, un cuarto de hora después, en un saque de esquina sacado en corto. Lamine Yamal recibió el balón, se plantó en la línea de fondo con un quiebro y entregó el gol en bandeja a Bernal (1-0).

Primer paso conseguido. Raphinha fue el que más lo intentó antes del descanso con dos tiros, pero la energía azulgrana parecía que llegaba al límite en el tramo final de la primera parte. Tanto fue así que el Atlético, que solo había cruzado a campo rival para encontrar dos ocasiones anuladas de Griezmann, rozó el 1-1 en un cabezazo de Lookman en el añadido. Los de Flick pedían oxígeno, pero antes de irse a los vestuarios encontraron algo mejor: Pedri fue derribado en el área por Pubill. Penalti, que Raphinha convirtió (2-0) para llegar a mitad de camino, también en la remontada.

Parecía difícil mantener el ritmo de la primera mitad y pese a que el dominio seguía siendo abrumador, tan solo probaron a Musso Fermín y Bernal de forma casi consecutiva en el 55. Poco a poco los minutos corrían, y al Barça le salió otro contratiempo. Balde, que ya había entrado por Koundé, se lesionó en el 70. Flick hizo entrar a Araujo, pero para hacer de delantero, pero el 3-0 llegó por otra vía, en un centro de Cancelo en el que Bernal firmó su doblete en el 72 (3-0). El dominio del Barça seguía siendo absoluto, con infinidad de ataques, pero cada vez con más corazón que cabeza. Con la medular fundida, lo intentó Lamine Yamal y Rashford, que en el 89 cedió un balón a Gerard Martín y este rozó el 4-0. Quedaban seis minutos de añadido, pero fue la última opción para sellar la gesta.

El Barça recupera 80 millones en ‘fair play’

El Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) del FC Barcelona tras el mercado de invierno creció más de 80 millones de euros hasta los 432,8 millones, por los 761,2 millones del Real Madrid, la entidad que más margen posee, y los 22,1 millones del Sevilla FC, el que menos tiene, según la actualización de LaLiga de los límites salariales de los clubes de Primera y Segunda. El Barça es, con diferencia, el equipo que más crece después de la anterior actualización, en septiembre. Entonces, el coste de su plantilla disminuyó a 351,2 millones de euros y ahora recupera terreno hasta los 432,8.

Piden cárcel por insultos racistas

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado 1 año y 3 meses de prisión para un joven acusado de proferir insultos racistas contra el azulgrana Marcus Rashford durante el partido disputado en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo el pasado 25 de septiembre. Según el escrito de Fiscalía, los hechos ocurrieron sobre las 22.02 horas, cuando el acusado, nacido en 2007, gritó “negrata” al jugador inglés.

Rodrygo dice adiós a la temporada y al Mundial

El brasileño Rodrygo Goes sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos hasta final de la presente temporada y que le hará perderse el Mundial que se disputa este verano, según informó ayer el Real Madrid en un comunicado. El brasileño se lesionó durante el partido del lunes ante el Getafe, pero siguió jugando media hora.