Lleida brilla en el Estatal de esquí de montaña

Los esquiadores leridanos brillaron este pasado fin de semana en los Campeonatos de España de esquí de montaña, de las disciplinas individual y vertical disputados en la estación aragonesa de Panticosa, donde acapararon un total de diez medallas, siete de ellas de oro, además de una plata y dos bronces.

Entre los representantes de Lleida destacaron los dobletes de Aina Garreta, Jan Caselles, Mariona Rovira y Pau Baqué. Los dos primeros se colgaron dos medallas de oro al ganar las dos disciplinas, la de la Pobla de Segura en la categoría U20 y el de Montcortés en U14, ambos pertenecientes al CEPS. Por su parte, Rovira, de Talló, se proclamó campeona estatal individual y se colgó el bronce en la vertical, mientras que Pau Baqué, de Bellver de Cerdanya, también se impuso en la individual y fue subcampeón en la vertical, ambos esquiadores en la categoría U18. Finalmente, Jordi Alís, de La Seu, subió a lo más alto del podio absoluto y Maria Baqué, de Bellver, se hizo con el bronce en la categoría U14.

Por otra parte, el también leridano Marc Ràdua tomará parte desde hoy y hasta el domingo en el Europeo de la especialidad en Azerbaiyán. El pallarés debuta hoy en el esprint, mañana correrá los relevos mixtos, el viernes la individual y el domingo la vertical.