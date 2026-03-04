“Me decanté por el Lleida porque encajaba mejor”

Dani Garcia, el último fichaje del Hiopos Lleida, reconoció que viene “con muchas ganas” de aportar su granito de arena y aseguró que se decantó por la oferta leridana en lugar de otras que tenía “porque deportivamente era el equipo que más encajaba conmigo, además del interés que mostró en mí. Creo que fue el primer equipo que se interesó con fuerza por mí, pero sobre todo por cuestiones deportivas”, apuntó durante su presentación oficial.

El base de Mataró, que ayer completó su primer entrenamiento a las órdenes de Gerard Encuentra, se mostró muy “contento” de llegar al equipo leridano y sorprendido por la acogida de la afición. “La bienvenida en las redes sociales ha sido increíble y doy gracias a la afición por su apoyo. Ahora a darlo todo”, apuntó el barcelonés, que ya podrá debutar este domingo en la pista del Baskonia, donde la competición se reanudará después de un parón de tres semanas.

En cuanto a sus retos, antepone los objetivos colectivos a los personales. “Lo principal es ayudar al máximo al equipo a conseguir los objetivos que queremos. Estoy con muchas ganas y creo que puedo ayudar, pero lo principal es dar lo que depende de mí, que es esfuerzo, sacrificio, apretar en pista y poner un poco de orden, esas son mis virtudes, y sobre todo dar el cien por cien en cada entrenamiento y cada partido”, señaló.

También desveló lo que le pide Encuentra. “Gerard me pide que en defensa apriete en toda la pista, que contagie a todos los compañeros el ser agresivos, y en ataque jugar en equipo y poner las pausas. Aparte, dar el cien por cien, sacrificarme, que es también lo que pide la afición”, dijo. Sobre el efecto Barris Nord, reconoció que “llevo años siguiendo al Lleida y sé que la afición es de las mejores de la ACB; el ambiente que se crea es espectacular y tengo muchas ganas de jugar como local”.

Por su parte, Joaquín Prado, director deportivo del club, reconoció que el fichaje de Dani Garcia “fue una oportunidad de mercado que encaja a la perfección con lo que estábamos buscando desde hace semanas”, y se mostró convencido de que “nos va a sumar en muchos aspectos del juego, como en la dirección, el conocimiento del juego, la capacidad de generación y pase, y en el trabajo defensivo. Es un base completo que conoce la categoría y con experiencia”. Prado destacó que “sabe a qué club viene y lo hace con mucha hambre, que para nosotros supone un gran plus”.

Por otra parte, Melvin Ejim y John Shurna participaron ayer en un acto en la Escola Oficial d’Idiomes de Lleida, organizado por el departamento de inglés, en el que los estudiantes del centro pudieron hacer preguntas a los dos jugadores y así practicar el idioma.