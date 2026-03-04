Pina lidera el triunfo inaugural

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La selección española femenina arrancó ayer con autoridad la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 al imponerse por 3-0 a Islandia en el Estadio SkyFi Castalia de Castellón, gracias a un doblete de Clàudia Pina y el tanto final de Edna Imade a un cuarto de hora del final.

El equipo dirigido por Sonia Bermúdez monopolizó el balón desde el inicio. Con Clàudia Pina y Vicky López muy activas en las bandas, España acumuló ocasiones y obligó a lucirse a la guardameta islandesa Cecilía Rúnarsdóttir en los compases iniciales. Vicky generó las primeras llegadas, mientras que Laia Codina, Ona Batlle, Inma Gabarro y Alexia Putellas rozaron el gol en un asedio constante ante una Islandia apenas capaz de inquietar la portería defendida por Nanclares, ante la baja de Cata Coll.

El premio llegó en el minuto 38, en una acción polémica tras un choque entre Sveindís Jane Jónsdóttir y Olga Carmona. Con la ventaja aplicada por la colegiada, Pina controló fuera del área y soltó un potente derechazo que superó a Rúnarsdóttir para firmar el 1-0 antes de alcanzar el descanso. Para arrancar la segunda mitad, Bermúdez introdujo a Edna Imade por Gabarro y el guion no cambió. Pina avisó primero y, en el 53, amplió distancias con una gran acción individual tras pase bombeado de Mariona Caldentey, controló, recortó ante la defensa y disparó a la escuadra para el 2-0 que daba la tranquilidad. España mantuvo el control y, aunque Rúnarsdóttir evitó el tanto de Alexia y Vicky, nada pudo hacer en el 76. Pina filtró para Batlle, que centró al área, donde Edna se adelantó a las defensoras para cabecear el 3-0 y estrenarse como goleadora internacional.

Islandia, dirigida por Thorsteinn Halldórsson, solo inquietó al final con un cabezazo al poste desviado por Adriana Nanclares. Fue la única nota discordante en un partido dominado de principio a fin por una España que suma sus tres primeros puntos en el Grupo A3 y ya empata al frente del grupo con Inglaterra, que goleó a Ucrania en el debut (1-6).