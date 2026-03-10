El Comú pide facilitar la práctica del deporte no federado

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El grupo del Comú en la Paeria ha presentado aportaciones al Pla Estratègic de l’Esport que pretenden reforzar el papel social y mejorar el acceso de la ciudadanía en la práctica deportiva. Las propuestas las trasladaron la concejala Laura Bergés y el coordinador de deportes del grupo, Jordi Honorat Gómez, durante la reunión que mantuvieron ayer con el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez. “El plan habla de la democratización del deporte, una línea estratégica que compartimos, pero en la cual echamos de menos acciones vinculadas al deporte inclusivo y accesible, más acciones que refuercen la vertiente social del deporte y la práctica deportiva no federada, así como una planificación de recursos humanos coherente con los objetivos tan ambiciosos que se marcan”, valoró Laura Bergés. Además, el grupo también pide facilitar el uso de las instalaciones deportivas a las personas y equipos que no están federados, teniendo en cuenta el peso tan importante que tiene la práctica deportiva no federada y de ocio en casos como el fútbol sala o el baloncesto.