Verdú y Tremp condenan los insultos racistas a un jugador

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El partido Verdú Cercavins-Tremp, del grupo 15 de Tercera Catalana y disputado el pasado sábado en Agramunt, se vio empañado por un episodio de insultos racistas dirigidos al portero visitante. Tanto el club local como el Tremp condenaron los hechos y subrayaron que los autores no eran aficionados del Verdú. El partido concluyó 2-1.

Según explicó la directiva del Verdú, antes del encuentro se había disputado en el mismo campo un partido de categoría juvenil entre el Agramunt y el Tàrrega. Tras ese choque, algunos asistentes permanecieron en las instalaciones. “Cuando íbamos a jugar nosotros vimos a gente que no son aficionados nuestros que habían estado en el partido anterior, pero que se quedaron a ver el nuestro y se veía que iban pasados de vueltas”, señalaron desde el club.

El guardameta del Tremp denunció que estaba recibiendo insultos racistas desde la grada. Desde la entidad local explicaron que el jugador se encaró con varios individuos que proferían los gritos. “El chico del Tremp que fue insultado les recriminó a esos individuos y los separamos entre los padres de nuestros jugadores, que son de Verdú y Tàrrega”, apuntaron desde la directiva del Verdú, que considera que se debería haber activado el protocolo correspondiente. El acta arbitral también recoge el incidente. El colegiado A.P.M. señala que el portero visitante le comunicó “en varias ocasiones” que estaba siendo objeto de insultos racistas. Además, añade que en el minuto 76 un aficionado entró al terreno de juego con una lata de cerveza en la mano para celebrar un gol.

Por su parte, el presidente del Tremp, Josep Maria Farré, quiso dejar claro que el comportamiento de la entidad local fue correcto. Tras el partido, varios futbolistas del Tremp se dirigieron a recriminar la actitud de los autores de los insultos, sin que la situación pasara a mayores.

Suspendido el Agramunt-Sallent tras una trifulca

El partido Agramunt-Sallent de Segunda Catalana, fue suspendido el domingo en el minuto 89 tras una agresión que derivó en una pelea multitudinaria entre jugadores y público. Según recoge el acta arbitral, el encuentro iba 0-1 cuando, en el minuto 88, el jugador visitante Marc Padrós dio un puñetazo a un futbolista del Agramunt, impactándole en la cara y provocándole sangrado. Tras el incidente se desencadenó una tangana generalizada entre futbolistas, suplentes y aficionados que obligó a detener el juego por motivos de seguridad. La árbitra decidió suspender el encuentro al considerar que su integridad física podía verse comprometida. El balón, además, no estaba en juego en el momento de la agresión. El CF Agramunt emitió ayer un comunicado en el que condenó “de manera rotunda” los hechos. El club mostró su rechazo a “la agresión totalmente injustificada que sufrió un jugador local por parte de un rival”, señalando que esta acción desencadenó los incidentes posteriores. La entidad también criticó el comportamiento de algunos aficionados, calificándolo de “absolutamente inadmisible” y advirtió que tomará medidas si se repiten comportamientos similares en el futuro.