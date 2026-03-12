Aleix Ginés ficha por Italika Racing para correr el Estatal

El leridano Aleix Ginés, de 15 años, afrontará su segunda temporada en el Campeonato de España de superbikes, en la categoría Supersport 300, enrolado en el equipo Pons Motosport y bajo la estructura mexicana de Italika Racing, uno de los punteros de la parrilla. Arranca así un proyecto a tres años vista que tiene como culminación dar el salto al Mundial de SBK en 2028.

Pese a que la pasada campaña quedó fuera del Top 10 al no poder disputar las dos últimas carreras por falta de presupuesto –iba noveno hasta entonces–, sus actuaciones no pasaron desapercibidas y acabó convenciendo a los responsables de la escudería mexicana, que no dudaron en contratarlo para un proyecto a largo plazo. “Estoy muy contento porque no me lo esperaba la verdad. Era un equipo que ya la pasada temporada tenía como referencia, y el hecho que hayan venido ellos a ficharme me hace aún más ilusión”, explicó el piloto de Mollerussa.

Ginés correrá este año todo el campeonato estatal de SBK, en la categoría Supersport 300, subirá a la cilindrada 600 en 2027, alternando con alguna prueba del Mundial, y en 2028 la idea es que dé ya el salto al Campeonato del Mundo absoluto. La temporada arranca este fin de semana con los test oficiales en el circuito de Jerez, donde el certamen comenzará siete días después. Su objetivo en el inicio es adaptarse a la nueva moto, ya que cambiará la Yamaha R3 por una Kawasaki 400. “De potencia son parecidas, pero supone un cambio muy radical en cuanto al chasis, ya que la moto pesa y se mueve más. No obstante, si tengo una buena adaptación, puedo estar luchando por estar en el Top5 en cada carrera”, aseveró.