Cortés: "Nos estamos partiendo la cara por este escudo"

El técnico del Lleida CF, Jordi Cortés, resumió la difícil situación que vive su equipo con el refrán "a perro flaco, todo son pulgas", antes de un partido clave este sábado frente al Cerdanyola, en el que no podrá contar con su centro del campo titular (Sasha, Silva y Rusi).

Sin embargo, defendió a capa y espada a su plantilla, a quien definió como "héroes", que "se están partiendo la cara por este escudo cada domingo, y esta semana lo volveremos a hacer". Aunque se mostró comprensivo con la frustración de la afición, recordó que "no es el momento de recriminarse nada. Tenemos que estar todos juntos".

Con el equipo a cinco puntos de la salvación, que marca el Cerdanyola, rival de este sábado, Cortés reconoció que el inicio de la semana "fue duro", pero pidió a la plantilla que "no se rinda, porque mientras haya vida habrá esperanza".

Pese a las dificultades para hacer la alineación por las bajas, el técnico de Balaguer destacó que ha puesto el foco en "qué mejorar respecto a los últimos partidos en casa frente a Vic y Can Vidalet (sendos empates a cero)", ya que espera un encuentro similar frente a un rival que querrá salir al contragolpe.

Pese a la importancia del choque, quiso dejar claro que "si ganamos, volveremos a ver la salvación muy cerca, pero si no lo conseguimos, seguirán habiendo partidos para que salgan los números".