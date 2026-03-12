Rubén López: "Veo al AEM en el mejor momento desde que volví"

El entrenador del AEM, Rubén López, se mostró convencido de que su equipo "está en el mejor momento" desde que regresó al banquillo leridano, antes de regresar a la competición, tras dos semanas de parón, con tres duelos directos en apenas una semana. El primero será el domingo ante el CE Europa y el técnico aseguró que “si el equipo da su nivel, estoy convencido de que ganaremos”.

López destacó que el parón ha permitido descansar y "trabajar aspectos tácticos que desde el principio dije que podíamos mejorar". Además, valoró positivamente la actitud de las futbolistas y también el hambre competitivo. "Volviendo de Cáceres, donde perdimos, las jugadoras ya querían jugar el siguiente partido. Las veo muy animadas y si ganamos tendremos opciones", añadió

De hecho, puso énfasis en que, pese a que la salvación esté a tres puntos, "desde que estoy aquí hemos hecho buenos números, que ahora nos permiten luchar por la salvación. Por esto es importante mantener esta línea y no añadir presión, porque ya sabemos que los partidos son importantes".

Sobre el rival, el entrenador definió al Europa como "un equipo peligroso y con muchos recursos ofensivos". Destacó que cuenta con "jugadoras rápidas y dinámicas en ataque y que puede alternar el juego combinativo con transiciones rápidas".

Por último, el técnico hizo un llamamiento a la afición de Lleida para que acuda al partido y apoye al equipo en este momento de la temporada. "Lleida es una ciudad de fútbol y este año lo estamos pasando mal y necesitamos el apoyo de la gente. La gente que no ha venido nunca al fútbol, que venga y pruebe; si no le gusta, que no vuelva más. Pero el domingo necesitamos a la afición. Nosotros nos dejaremos todo para que Lleida tenga como mínimo un año más un equipo en esta categoría", señaló.