Cruce de acusaciones entre la Catalana y el MC Segre por un Estatal

El Moto Club Segre y la Federación Catalana de Motociclismo se han vuelto a cruzar acusaciones, ahora a raíz del Campeonato de España de autonomías de motocross que el ente federativo quería que se celebrara en el circuito El Bosquet de Ponts. La negativa del club a organizarlo, dado que hubiera provocado un elevado déficit, provocó la respuesta ayer de la Catalana, que acusó al club de comunicarlo tarde, cuando no había tiempo para buscar una alternativa.

Según explicó ayer el MC Segre en otro comunicado, desde la propuesta hecha por la Catalana en el mes de octubre pasaron casi tres meses sin ninguna otra comunicación por parte de la federación autonómica, y no es hasta enero que se reanudan las conversaciones, ya con la Federación Española, que incluso inspecciona el circuito de Ponts y detalla todos los costes de su organización. El club se tomó un tiempo para valorarlo y llegó a proponer una reducción de costes anulando los derechos federativos, a lo que la RFME se negó. Al final, el club no tuvo más remedio que renunciar al Estatal por falta de financiación.