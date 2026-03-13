El At. Lleida acabará la Liga en el Farrús

El Atlètic Lleida no volverá a pisar el Camp d’Esports, al menos durante la presente temporada. Aunque el club todavía no lo ha hecho oficial, ya se ha tomado la decisión de regresar al Ramon Farrús de forma permanente hasta que acabe la Liga debido al pésimo estado en el que se encuentra terreno de juego del coliseo leridano. De hecho, el equipo ya jugó puntualmente el pasado domingo ante el Poblense, segundo clasificado.

El cuadro de Cappont se juega la permanencia en las ocho jornadas que quedan, de las que tres las afrontará como local, frente a dos rivales directos como el Valencia Mestalla e Ibiza, y contra el Alcoyano. Ahora mismo se encuentra a siete puntos de salir del ‘play out’ y a ocho de la salvación, una situación que el técnico, Jordi López, reconoció que es complicada de sobrellevar, más si cabe después de perder el último partido. “Después de no poder ganar ni puntuar ves que queda una jornada menos para recortar la diferencia y es una realidad que tenemos que asumir y afrontar”, señaló, destacando que lo tienen que hacer “dando un paso adelante y siendo valientes”.

El técnico del Atlètic Lleida reconoció que “cuando no ganas aparecen más dudas, es la ley del fútbol. Cuando ganas, todo es muy bonito y cuando pierdes todo es un desastre, pero tenemos que ser competitivos”. Es lo que pidió a su equipo de cara al duelo de este domingo en el campo del At. Baleares, tercer clasificado. “Es un equipazo. Está en esa situación por el nivel que tienen. Es un equipo con una capacidad individual muy buena y una idea de juego muy consistente, con diferentes registros. La dificultad es máxima, pero nosotros jugaremos nuestras cartas y confiamos mucho en nosotros y en la capacidad que tiene este equipo para competir. Es cierto que los resultados no se están dando, pero el equipo está compitiendo muy bien. Nos está pesando la situación, pero el domingo tenemos otra oportunidad”, apuntó.