Jordi Carrasco logra un oro y Noa Priego se cuelga la plata

Los leridanos Jordi Carrasco (CN Sabadell) y Noa Priego (CN Tàrrega) se llevaron sus dos primeras medallas en el Campeonato de España Júnior que se celebra en Sabadell, junto con el Absoluto, desde el miércoles hasta el domingo.

Carrasco fue oro ayer en los 400 estilos masculinos entre los nacidos en 2009 y 2010, aunque lo consiguió de una forma particular, ya que participó en la final absoluta. En ella, fue sexto con un tiempo de 4:27.84 que le valió el oro en su categoría, por delante de Marcos San José, el otro nadador de su categoría que alcanzó la final A, en la que fue octavo (4:31.35).

Por su parte, Priego fue plata del año 2010 en la final de los 200 braza femeninos (2:35.21), disputada en la jornada inaugural, más de un segundo por detrás de la campeona Paula Medina (2:34.00).

En la misma prueba, pero a nivel absoluto, participó Emma Carrasco (CN Sant Andreu), que acabó cuarta (2:28.39). Alba Vázquez se llevó el oro (2:26.07), Aina Fernández fue segunda (2:27.45) y Lucrezia Mancini, tercera (2:28.11).