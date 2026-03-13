Òmnium y el CF Pardinyes impulsan el uso del catalán

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Òmnium Cultural y el CF Pardinyes han puesto en marcha el Reto de ‘30 dies entrenant en català’, una iniciativa para impulsar el uso social del catalán en los entrenamientos, partidos y espacios de relación vinculados con el club. El reto empezará este mes de marzo y se alargará hasta abril con la participación de dos equipos del club. Con esta iniciativa, ambas entidades quieren explorar nuevas formas de situar la lengua como una herramienta de cohesión y de trabajo en equipo dentro del mundo del deporte. El reto también se plantea como una experiencia piloto, con la voluntad de que esta metodología se pueda replicar en clubes de todo el país y en diferentes disciplinas deportivas.

El acuerdo de colaboración entre las dos entidades se formalizó el pasado miércoles y se enmarca dentro del proyecto de Òmnium Cultural para fortalecer el uso del catalán en el deporte, uno de los principales espacios de socialización entre niños y jóvenes. El reto cuenta con la participación de dos equipos del CF Pardinyes: uno masculino de 9 y 10 años y otro femenino de 17 y 18 años. Los jugadores y jugadoras definirán conjuntamente unos objetivos para aumentar el uso del catalán dentro del equipo durante los entrenamientos, en el vestuario o durante los partidos, e intentarán mantenerlos durante, como mínimo, un mes.

Esta iniciativa parte de una metodología pensada para romper inercias lingüísticas ya establecidas y generar de nuevas de una manera positiva. En lugar de impulsar cambios desde fuera, el reto se construye a partir del consenso del mismo equipo, que define sus objetivos y los asume colectivamente. Este enfoque facilita que el cambio se sienta como propio y natural, y ayuda a consolidar nuevos hábitos sostenibles a largo plazo. En caso de alcanzar el reto, los equipos obtendrán una recompensa vinculada al proyecto, que incluirá, entre otros, una masterclass con referentes del mundo del fútbol.

El Pardinyes ya ha impulsado anteriormente iniciativas inclusivas como la colaboración con el proyecto Futbol Inclusió, que permite a usuarios de la Fundación Ilersis y la Fundación Aspros entrenar y disputar partidos con los colores del club.