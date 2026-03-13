Muere el empresario y expresidente del FC Barcelona Enric Reyna

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El expresidente del FC Barcelona y empresario inmobiliario Enric Reyna ha fallecido este viernes a los 85 años, según consta en las comunicaciones oficiales del tanatorio de las Corts. Reyna accedió a la presidencia del Barça el 12 de febrero de 2003 después de la renuncia al cargo de Joan Gaspart, y estuvo al frente de la entidad hasta el mes de mayo, cuando asumió el relevo una gestora, previo a la victoria electoral de Joan Laporta de aquel mes de junio. El promotor inmobiliario fue presidente de la Asociación de Promotores de Barcelona durante más de tres décadas, cargo que dejó en 2012, aunque seguía siendo presidente de Honor. Era el propietario de la compañía hotelera Amrey Hotels i d'InmoBCN Impuls.

En una publicación en X, Foment del Treball ha lamentado el traspaso y ha resaltado Reyna como "figura clave" del sector de la construcción en Catalunya. "Inquieto y humanista, dejó huella también en MC Mutual y Oncolliga", escribe la patronal. Reyna, de hecho, fue miembro del comité ejecutivo y la junta directiva de Foment del Treball durante varios años. También ha mostrado su pésame a X el FC Barcelona.