El AEM empata en Sevilla con polémica arbitral y sale del descenso (2-2)

Les leridanas se han adelantado dos veces en el marcador con goles de Adama Congo y Silvia Peñalver, pero un penalti dudoso ha permitido el empate finalPau Pascual

Publicado por JORDI ARGILÉS Creado: Actualizado:

El AEM ha empatado 2-2 contra el Real Betis en la CD Rafael Gordillo en un partido marcado por la polémica arbitral. Las leridanas se han adelantado dos veces en el marcador con goles de Adama Congo y Silvia Peñalver, pero las sevillanas han igualado el choque con dianas de Montilla y Marina Sánchez desde el punto de penalti en una acción controvertida en el minuto 69.

El duelo ha arrancado con mucha efectividad ofensiva por parte de los dos conjuntos. En el minuto 19, Adama Congo ha abierto el marcador con un golazo por la escuadra que adelantaba a las visitantes. La réplica local ha llegado rápidamente cuando, en el minuto 30, Montilla ha aprovechado el rechazo de un chute previo al travesaño de Carla para establecer el 1-1. Solo dos minutos después, Silvia Peñalver ha vuelto a poner por delante al AEM con un gol de cabeza después de una acción en pelota parada desde el córner, demostrando la estrategia del equipo de Rubén López en estas jugadas.

La primera mitad ha dejado también tres tarjetas amarillas para las jugadoras del AEM: Laura Blasco en el minuto 29, que no podrá disputar el próximo partido, y Honoka en el 45+3 después de cortar una contra. Este último cambio estratégico ha llevado a Rubén López a sustituir Honoka por Maria Lara al inicio de la reanudación.

La segunda parte ha sido marcada por el dominio territorial del Real Betis, que ha asediado la portería defendida por Lucía Alba. En el minuto 54, un chute de Carla ha estrellado en el travesaño, y dos minutos después, la guardameta leridana ha tenido que intervenir con buenos paros para evitar el empate en dos acciones de córner consecutivas.

El momento más polémico del partido ha llegado al minuto 69, cuando el árbitro ha señalado un penalti muy dudoso sobre Paula Ransanz. Marina Sánchez ha transformado la pena máxima para establecer el definitivo 2-2. Previamente, en el minuto 64, Congo había dejado el terreno de juego sustituida por De la Fuente, mientras que las locales habían hecho entrar a Lucía por Jasmin en el minuto 65.

Los últimos minutos han mantenido la emoción con ocasiones para los dos equipos. En el minuto 78, Lucía Alba ha vuelto a demostrar su calidad con un gran paro estirándose a media altura. El AEM ha acumulado hasta seis tarjetas amarillas durante el partido, con las de Congo (minuto 55), Maria Lara (67), Inés Faddi, la capitana (87), sumándose a las de la primera mitad.

Rubén López ha hecho sus últimos cambios con la entrada de Anafer por Evelyn en el minuto 76 y Ari Bosch por Loba al 83. Por su parte, el Betis ha movido también el banquillo con Gálvez y Salado entrante por Montilla i Manchón (minuto 76), y Sierra sustituyendo a Daniela al 89. El punto obtenido saca al AEM de la zona de descenso después de muchas semanas.