El Madrid no da opción al milagro del City

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Real Madrid, ayudado por la expulsión de Bernardo Silva a los 20 minutos, evitó el intento de remontada del Manchester City con un doblete de Vinícius Júnior (1-2) y se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones con un 1-5 en el global de la eliminatoria. La vuelta, en la que partía con la ventaja del 3-0 de la ida en el Bernabéu, se allanó para el equipo español cuando el árbitro expulsó al portugués y concedió un penalti a los blancos que transformó el brasileño y prácticamente sentenció la eliminatoria.

Pasan también PSG, Arsenal y Sporting

El Paris Saint-Germain ganó ayer por 0-3 en su visita al Chelsea y avanzó a cuartos de final en la Liga de Campeones, donde también estarán el Arsenal, gracias a su triunfo por 2-0 ante el Bayer Leverkusen, y el Sporting de Portugal, después de derrotar por 5-0 al Bodo/Glimt noruego, al que remontó un 3-0. Hoy, además del Barça-Newcastle, se disputan los partidos Tottenham-At. Madrid, Liverpool-Galatasaray y Bayern-Atalanta.