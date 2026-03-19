Un punto suficiente

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

No fue el resultado esperado, más aún por como se dio la primera parte, pero el AEM consiguió ayer su principal objetivo: salir del descenso. Las leridanas empataron ante el Betis (2-2) en un partido aplazado respectivo a la jornada 18 y que estuvo marcado por un penalti inexistente en contra, que supuso el empate a dos, y el desgaste físico tras el duelo del domingo ante el Europa (1-0). Las de Rubén López disputaron dos partes diferenciadas. En la primera, fueron el equipo dominante y culminaron su actuación con los goles de Congo y Sílvia Peñalver. En la segunda, en cambio, el Betis se aprovechó del cansancio de un equipo que viajó de madrugada y tan solo tuvo dos días de descanso desde su último partido, igualando el marcador con un penalti más que dudoso que fue definitivo.

Las leridanas se quedaron con la miel en los labios. Todas querían ganar. Todas se lo dejaron todo en Sevilla, pero el objetivo se cumplió. El AEM sumó un punto clave que le saca del descenso por tercera vez este curso y lo deja en décima posición, con 24 puntos, uno por encima del Cacereño, a falta de cinco partidos, mientras que el Betis aún se mantiene en la lucha por salvarse, con 20 puntos tras un empate que salvó los muebles para las andaluzas.

Bajo el intenso sol de Sevilla, el AEM saltó al terreno de juego con variaciones. La más importante, el cambio de Honoka por Noe, que finalmente no pudo jugar tras ver la quinta cartulina ante el Europa. Las leridanas tomaron el control rápidamente y en el minuto 2 Evelyn avisó por primera vez. Tiró una falta muy lejana que botó frente a la guardameta del Betis y a punto estuvo de costarle un susto. Aun así, las andaluzas reaccionaron y empezaron a controlar la posesión. Las de Marco Tamarit controlaban el juego, pero en el minuto 20, Congo les destrozó el plan de un cañonazo con la zurda. La de Burkina Faso se estrenó con el conjunto leridano y lo hizo con un golazo por toda la escuadra que levantó a todo el banquillo y dejó mudo al público verdiblanco (0-1). Tanta fue la incredulidad por lo sucedido que el Betis empató cuando las leridanas aún estaban pensando en el gol. En el 30, tras una falta, Santaliestra se sacó un disparó que impactó en el travesaño y Montilla, muy sola dentro del área, aprovechó el rebote para empatar (1-1). El golpe fue duro, pero duró poco. Menos incluso que el 0-1, ya que en el 32, Ransanz sirvió un córner que Peñalver mandó al fondo de la portería con un imponente cabezazo. De nuevo, el balón parado era clave. De nuevo, la estrategia le estaba dando vida al conjunto del Segrià, que se fue ganando al descanso (1-2).

En la reanudación, el cansancio hizo mella. El Betis salió con todo ante un AEM mermado físicamente que intentaba mantener el resultado. La más clara la tuvo una Santaliestra que, de nuevo, volvió a mandar un misil al travesaño. El AEM estaba sufriendo, pero entre el buen hacer de Sílvia y Vero y las magistrales paradas de Lucía Alba el equipo seguía a flote, luchando por un objetivo que se vio desmoronado en el 70, cuando la árbitra, Noelia Badía, se inventó un penalti de Ransanz sobre Menchón. La de Reus apenas tocó a la atacante verdiblanca, que forzó una pena máxima que materializó Marina Sánchez (2-2). Con el empate se le acabaron las fuerzas a un AEM que la tuvo en el 75 con un cabezazo de Inés que Vizoso desvió a córner. Allí se acabaron las oportunidades para el conjunto leridano, que en los últimos minutos se dedicó a resistir. El técnico aemista, Rubén López, dio entrada a Anafer y Ari Bosch, que debutó en Liga esta temporada, para pelear un punto que le permitió salir del descenso y, pese a no conseguir el mejor resultado, mirar a la permanencia un poco más de cerca.