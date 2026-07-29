Dos mundialistas en la Escola Ciclisme Juneda-Garrigues

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La Escola de Ciclisme Juneda-Garrigues hará historia el próximo mes de agosto con la presencia de dos de sus jóvenes promesas, Albert Sala y Jimena Ledesma, en el Pumptrack World Youth Challenge, que se disputará el día 15 en Märma (Suecia). Será todo un hito para el club.

Los dos riders lograron su clasificación en las pruebas celebradas en Aínsa el pasado mes de mayo, donde obtuvieron una de las cuatro plazas disponibles por año de nacimiento para ciclistas de todo el Estado. Tras confirmar ya su inscripción, ambos pondrán el broche de oro a una temporada que está siendo extraordinaria.

Sala, nacido en 2012 y Ledesma, del año 2018, se proclamaron campeones de Catalunya 2026 en Forallac el pasado mes de marzo y también conquistaron la clasificación general final de la Copa Catalana de Pumptrack 2026. Además, a falta de dos pruebas para cerrar el calendario estatal, lideran la Copa de España de la especialidad en sus respectivas categorías, lo que confirma su dominio tanto a nivel autonómico como español.

La cita sueca supondrá una oportunidad única para medirse con los mejores jóvenes especialistas del mundo y consolidar el crecimiento de una disciplina que cada vez tiene más presencia en Catalunya. Para la Escola de Ciclisme Juneda-Garrigues, la clasificación de sus dos representantes significa también el reconocimiento al trabajo de formación realizado en los últimos años.

El calendario, además, no dará tregua. Apenas una semana después del Mundial, los dos ciclistas volverán a competir por los títulos estatales en el Campeonato de España que se celebrará el próximo 22 de agosto en Mondariz (Pontevedra). Albert Sala defenderá el título infantil conquistado en 2025, mientras que Jimena Ledesma, vigente subcampeona estatal, buscará dar un paso más y conseguir su primer campeonato de España.

Con dos líderes estatales, campeones catalanes y ahora clasificados para un Mundial, la EC Juneda-Garrigues afronta el tramo decisivo de la temporada con la ilusión de seguir haciendo historia y situar el nombre de Lleida entre las referencias del pumptrack español.