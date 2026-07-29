Laporta no irá al stage del Barça en Inglaterra tras superar una arritmia

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El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, publicó ayer un comunicado en sus redes sociales para explicar que le revertieron la arritmia que padecía. “¡Todo ha ido bien! ¡Me han revertido la arritmia! ¡Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica!”, apuntó el presidente azulgrana en un comunicado en el que también agradeció “a los grandes médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, y al personal sanitario del Hospital de Barcelona”. Aun así, el presidente azulgrana no acudirá a la concentración del primer equipo masculino en Birmingham.

Por su parte, el equipo dirigido por Hansi Flick siguió trabajando desde las instalaciones de St. George’s Park, donde ayer llevaron a cabo una doble sesión de entrenamiento. El técnico alemán volvió a contar con la presencia de Fermín López y Ronald Araújo, los dos jugadores que se han reincorporado a los entrenamientos tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y un desgarro en el gemelo, respectivamente, que les privó de disputar el Mundial.