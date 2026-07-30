Mark Hughes y Kur Kuath, pendientes del pasaporte para un posible retorno al Ilerna Lleida

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El conjunto dirigido por Gerard Encuentra sigue trabajando en más incorporaciones para la próxima temporada y dos de los más avanzados son las del escolta Mark Hughes y el pívot Kur Kuath –ambos con pasado leridano– que se podrían anunciar en breve, aunque están pendientes de conseguir el pasaporte que les permita dejar de ser extracomunitarios.

Hughes, de 29 años y 1,99 de altura, es nacido a los Estados Unidos, mientras que Kuath, de 27 años y 2,08 metros, es del Sudán del Sur. El Lleida, por su parte, ya tiene cubierta una de las dos plazas de extracomunitario después de la renovación de James Batemon hasta el 2028 y quiere reservarse la segunda. Por eso, tanto el fichaje de Hughes, que está cerca de conseguir el pasaporte de un país europeo, como el de Kuath, que está gestionando que el Sudán del Sur sea reconocido en el espacio Cotonú, está subordinado a conseguir el pasaporte.

Hughes, que la pasada temporada jugó al Gerona, militó en el equipo de Gerard Encuentra durante la temporada 2021-2022, dejando grandes sensaciones. Asimismo, Kuath fue una pieza clave en la temporada del ascenso al ACB, siendo elegido MVP de la Final Four.