El At. Lleida renueva con Ebro

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El Atlètic Lleida y Ebro Auto3000 formalizaron ayer la renovación de su acuerdo de patrocinio principal en un acto celebrado en las instalaciones de Ebro, en la Zona Franca de Barcelona. La firma del nuevo convenio consolida, por segundo año consecutivo, la alianza entre ambas entidades y permitirá que Ebro Auto3000 siga ocupando el espacio principal de la camiseta del primer equipo del Atlètic Lleida.

Durante el acto, al que acudieron tanto representantes del club leridano como de la empresa catalana, el presidente de Ebro, Rafael Ruiz, destacó que “es un compromiso muy importante porque, aparte de ser patrocinadores de la selección española de fútbol, estamos involucrados en un equipo que representa valores de esfuerzo y la sociedad de Lleida”. Fundada en el año 2023, la marca de automóviles contó con un fuerte apoyo de empresarios leridanos. En ese sentido, Ruiz aseguró “que hay un fuerte arraigo entre nuestra marca y Lleida”. En el acto, también estuvo presente el gerente de Ebro Auto3000 en la capital del Segrià, Anselm Llovera, encargado del concesionario de la marca barcelonesa con más ventas en todo el estado, que destacó que “el fútbol te da mucha notoriedad. La vinculación con el deporte y el equipo nos va bien para darnos a conocer”.

Por su parte, el presidente del Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, se mostró muy satisfecho tras ampliar la vinculación con Ebro, una marca que en el pasado produjo maquinaria agrícola y que es “un orgullo porque los que somos de Lleida la recordamos desde hace muchos años”, apuntó. Asimismo, Bartolo reconoció que “es un orgullo que el patrocinador de la selección española de fútbol sea el mismo que el nuestro”.

Más allá del apartado institucional, el acto contó con la presencia de los jugadores Guillermo Cucurull y Jordi Ortega, y del director deportivo, Alberto Monsalvo, que participaron en el protocolo que acompañó a la firma del acuerdo, además de la visita guiada a la ‘Ebro Factory’.